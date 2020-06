Borsa, Piazza Affari volatile. Bancari sotto pressione

Apertura in altalena per Piazza Affari che, a pochi minuti dall'avvio, cambia verso e gira in negativo, con il Ftse Mib che perde lo 0,44% dopo la giornata euforica di ieri. Occhi ancora puntati sulla pandemia da Coronavirus, mentre in Cina potrebbe essere pronto il primo vaccino, che sta gia' venendo somministrato alle forze armate del Paese.

Dopo il rally di ieri sono sotto pressione i bancari, che viaggiano in rosso. Mediobanca perde il 2,11%: a pesare sul titolo anche la lettera con cui Bluebell Partners avrebbe invitato l'istituto a distribuire ai soci un dividendo straordinario in azioni Generali. Brillante Stm (+1,56%) dopo i conti sopra le attese di Micron. In calo energia e industriali, con Prysmian che sale (+0,53%) in controtendenza. Salgono i farmaceutici; fuori dal paniere principale bene Mps, mentre e' in calo Cattolica che ha convocato il 30 e il 31 luglio l'assemblea per la trasformazione in spa.