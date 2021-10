Borsa, prosegue la marcia rialzista: banche vicino ai top pre-Covid

Trimestrali in arrivo dagli Usa sopra le attese e Borse al top: i timori della pandemia sembrano ormai all'angolo. E per gli investitori si apre un varco per nuovi rialzi. Ma quali sono i target e i livelli da non abbandonare? La fotografia che arriva da Trend Online è ben chiara: nonostante le notizie positive sopra citate due timori permangono: in primis, la paura inflazionistica fa “tornare i rendimenti del T-Bond a stelle e strisce oltre la soglia dell'1,6%”, così come il caso del colosso immobiliare cinese Evergrande, sempre più vicino al default.

Mentre se ci spostiamo sul mercato delle valute “l'euro cerca di portare avanti il recupero nei confronti del dollaro, anche se il primo segnale di forza arriverebbe con il break degli 1,167”, spiegano da Trend Online. “Dal punto di vista operativo viene confermata la view esposta la scorsa settimana, ossia di un mercato che col break dei livelli appena segnalati dovrebbe proseguire il suo trend in direzione delle prossime resistenze che troviamo sulla soglia dei 27mila punti. Al ribasso, segnali di debolezza si avrebbero solo con discese sotto i 25900-26mila punti”, continua la testata.



Ma anche il settore bancario da qualche settimana “è tornato ad avere una buona forza relativa, tant'è che l'indice di riferimento rimane sui massimi del 2021 e vicino ai top pre-Covid”. “In questo contesto il break dei 2,80 euro ha migliorato il quadro grafico del Banco Bpm, con prossimi target posti sulla soglia dei 3 euro prima e a seguire dei 3,07 euro”. Invece per Bper, “il superamento dei 2,07 euro darebbe forza al titolo, aumentando le possibilità di un ritorno sui massimi del 2021 che troviamo nei pressi dei 2,15 euro”, sottolineano da Trend Online. Infine, nella particolare fase di mercato che stiamo vivendo, occhi puntati su alcuni titoli tra i quali Tenaris, “che con il break dei 10 euro ha inviato un segnale di forza, con primi target sui 10,6 e a seguire sugli 11 euro”. E tra e blue chips attenzione a Campari.