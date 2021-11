Borsa, debutto a due cifre per Racing Force

Borsa, titolo alle stelle per Racing Force al debutto: +18% a 5,3 dollari/azione

Debutto in rialzo su Euronext Growth Milan per Racing Force, uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici. Il titolo ora segna un progresso del 27% a 5,715 euro rispetto ai 4,5 euro fissati in sede di Ipo, che aveva visto una raccolta di 31 milioni circa (inclusa l'opzione di over allotment).

L'elevato interesse da parte del mercato si è tradotto in una domanda superiore a 6 volte l'offerta, un'allocazione prevalentemente concentrata su investitori di natura long only e una significativa componente internazionale. Al prezzo di Ipo la società capitalizza circa 107 mln euro con un flottante pari a circa il 29% se si include l'opzione di over allotment. Equita ha agito in qualità di Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista.

Nel frattempo Alfonsino Spa, startup innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e di warrant su EGM. In dettaglio, sono stati raccolti ordini per circa 7,5 mln euro e il prezzo di offerta è stato fissato a 1,6 euro per azione, allocando 4 milioni. La data di ammissione su EGM è prevista per il 18 novembre, mentre l'inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 novembre.

Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da Banca Finnat come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator. Di ieri, invece, la notizia che Take Off ha ricevuto ordini per un controvalore superiore al controvalore massimo complessivo della sua offerta. Alla luce dell'ottimo andamento delle attività di book-building la società ha deciso, d'intesa con il Global Coordinator, di avvalersi della facoltà di chiudere l'offerta in anticipo.

L'ammissione è attesa per il 23 novembre, con avvio delle negoziazioni il 25 novembre. Il gruppo Take Off è attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presente su tutto il territorio nazionale con 143 negozi, di cui 26 gestiti direttamente e 117 tramite accordi di affiliazione. La capogruppo Take Off Spa è la principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi. Nell'operazione, Take Off è assistita da EnVent Capital Markets come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.