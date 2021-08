Borsa, rilancio di SalMar su Royal Salmon. S'infiamma la guerra del salmone

Nuovo capitolo della saga del salmone che, a suon di Opa, sta movimentando le acque del mercato finanziario, oltre che ittico, norvegese. Norway Royal Salmon ha reso noto che sta raccomandando agli azionisti di non accettare l'offerta di 240 corone norvegese (22,65 euro) per azione lanciata da Nts, perchè ha ricevuto un'offerta superiore, pari a 270 corone (25,48 euro) per azione dalla rivale SalMar. "In considerazione della significativa differenza di prezzo tra le offerte, il consiglio di amministrazione ritiene che l'offerta di SalMar sia piùalta di quella di Nts. Pertanto, il consiglio raccomanda agli azionisti di non accettare l'offerta di Nts", indica una nota.

Royal Salmon rileva per altro anche che l'offerta di Nts è senza condizioni, mentre quella di SalMar pone come condizione un'accettazione minima superiore al 50% oltre ad altri vincoli. Il cda "esaminerà il documento di offerta di Salmar quando sarà pubblicato". Nts, che è attivo nell'acquacoltura ma poco presente nel settore del salmone, da mesi è all'offensiva su Royal Salmon e ne è diventato il principale azionista con il 37%. A luglio ha lanciato un'Opa a 209 corone norvegesi, bocciata dal cda di Royal Salmon e la aveva aumentata a 240 corone la scorsa settimana.

Venerdì scorso il colpo di scena, con la discesa in campo di SalMar che ha messo sul piatto un prezzo molto più appetitoso. Intanto, alla Borsa di Oslo, dove venerdì il titolo Royal Salmon ha messo a segno un progresso del 13,17%, la quotazione della societa' registra un nuovo, sia pure contenuto rialzo, salendo dello 0,36% a 276 corone, che pone in ogni caso il prezzo sopra quello dell'Opa di SalMar. Ai livelli attuali Royal Salmon ha una capitalizzazione di circa 12 miliardi, pari a 1,16 miliardi di euro. Gli operatori non escludono nuovi rilanci o la discesa in campo di un terzo offerente.

Royal Salmon ha anche reso noto l'andamento del secondo trimestre dell'anno, che ha registrato un calo dell'Ebit operativo a 94 milioni di corone norvegesi, da 120 milioni nello stesso periodo del 2020 a causa di un aumento dei costi operativi. Il volume è per altro aumentato del 23% a 9.703 tonnellate e i ricavi sono saliti a 1,22 miliardi di corone da 1,28 miliardi. Per l'esercizio il gruppo si attende un aumento dei volumi del 18% in Norvegia e del 61% in Islanda rispetto al 2020 a un totale di 48mila tonnellate.

"La domanda di salmone sta aumentando ed è attesa a livello globale una riduzione dei volumi di raccolto per il resto dell'anno. Questo fornisce le basi per una prospettiva positiva per il mercato del salmone", commenta il ceo Charles Hoestlund, citato in una nota. Nel suo sito, la societa' - fondata nel 1992 dall'unione di 34 allevatori, cresciuta anche grazie una serie di acquisizioni e quotata alla Borsa di Oslo dal 2011 - sottolinea di voler diventare nel prossimi 5 anni "la piu' redditizia societànorvegese del salmone", passando da dimensioni di media azienda a quella di grande impresa e diventando al tempo stesso "uno dei datori di lavoro preferiti, tramite una crescita sostenibile".