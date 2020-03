Borse, il rimbalzo parte dall'Asia. Piazza Affari gira in negativo

E' durato poco il tentativo di rimbalzo di Piazza Affari. Dopo un'ora dall'avvio delle contrattazioni, come scrive Radiocor, il Ftse Mib, che aveva aperto in rialzo dell'1,58%, ha di nuovo imboccato la strada del ribasso e peggiora a vista d'occhio, arretrando adesso dello 0,5%. Rimangono toniche le altre Borse europee, sebbene gli indici siano sotto i massimi toccati in apertura. La volatilita' continua a regnare sovrana, mentre emergono novita' sulla diffusione del virus. A Milano sono in forte ribasso le azioni delle banche, con Banco Bpm che guida i cali segnando un -4,7%. Perdono terreno anche le Fca (-2,7%) sul timore di un pessimo andamento delle immatricolazioni mondiali. Del resto dopo i dati preoccupanti arrivati dalla Cina sulle vendite nelle prime settimane di febbraio, oggi il Giappone ha annunciato che le immatricolazioni di febbraio sono diminuite di oltre il 10%, risentendo tanto dell'aumento dell'Iva, quanto dell'emergenza sanitaria. Si mantengono positive le azioni legate al greggio, beneficiando del recupero dell'oro nero (+3,3% a 46,2 dollari al barile il wti contratto di aprile). con Tenaris che guadagna lo 0,6% ed Eni lo 0,5%. Saipem, pero', ha gia' invertito rotta e cede oltre l'1%. Anche lo spread si attesta sui valori di venerdi', attorno a 172 punti.

BORSA: EUROPEE PROVANO RIMBALZO DOPO CROLLO, LONDRA +2,8%

Le Borse europee provano il rimbalzo dopo il crollo di venerdì scorso per l'escalation di contagi da Coronavirus, che ha messo in allarme gli operatori di tutto il mondo. La Borsa di Londra guadagna il 2,8% nei primi minuti della seduta, Francoforte segna +1,3%. Bene anche Parigi (+1,5%) e Madrid (+1,3%), mentre Lisbona cede l'1,25%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in lieve calo a 168 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 168 punti, in lieve calo rispetto alla chiusura a 170 di venerdi', giornata in cui il decennale ha toccato un top di 182 punti. Il rendimento si attesta all'1,08%.

Borse asiatiche: chiudono in forte rialzo, Shanghai +3,15%

Le Borse asiatiche rimbalzano e chiudono in forte rialzo dopo le dichiarazioni della Boj. La Banca centrale del Giappone ha annunciato che "si adoperera' per fornire ampia liquidita' e garantire stabilita' sui mercati finanziari attraverso opportune operazioni di mercato e acquisti di attivita'". Tokyo chiude in aumento dello 0,95%. Shanghai sale del 3,15% a 2.970,93 punti e Shenzhen guadagna il 3,77% a 1.869,65 punti sulla scia dei progressi nel ripristino della produzione in fabbrica dopo settimane di interruzioni dovute al coronavirus. Hong Kong avanza dello 0,83%.

Petrolio: prezzo in rialzo, Wti sopra 46 dollari

Il prezzo del Petrolio e' in rialzo e il Wti torna sopra 46 dollari dopo essere sceso alla fine della scorsa settimana sotto quota 43 dollari. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano di 1,21 dollari a 45,93 dollari, dopo un top di 46,42 dollari e quelli sul Brent crescono di 1,51 dollari a 51,21 dollari al barile.