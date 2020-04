Borsa in netto rialzo col dl Liquidità. Scende lo spread, attesa Eurogruppo

Piazza Affari euforica nelle prime fasi della seconda seduta settimanale con il Ftse Mib a +4% e 17.801 punti; All Share +4,01%. In luce Diasorin che piazza addirittura un +7,20% dopo la previsione dell'utilizzo entro aprile del test sierologico rapido. Bene anche, all'indomani del via libera del governo a un piano da 400 miliardi per il sostegno all'economia, energetici (Enel +2,49%, Eni +3,21%), industriali (Fca +4,44%) e finanziari, con Intesa Sanpaolo a +3,88%, Unicredit +5,64%, Generali 3,79%, Bper +4%. Telecom Italia sale invece del 2,14%. Si restringe grazie alla copertura Bce lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale, apre a 189 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 190. Il rendimento dei titoli italiani resta sotto l'1,5% a 1,49%.

Borse asiatiche: positive su scia Wall Street, Tokyo +0,7%

Le Borse asiatiche sono positive, sulla scia di Wall Street. Resta l'ottimismo sui mercati per i progressi nella lotta al coronavirus. Tokyo avanza dello 0,7%, Seul dell'1% e Hong Kong dello 0,5%. Shanghai e' chiusa per festivita'. Nel mondo i contagiati superano 1,3 milioni e i morti sono quasi 75mila. Per la prima volta nessun decesso in Cina. Oggi il Giappone dichiarera' lo stato di emergenza.