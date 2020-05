Borsa Ue positive, Milano la migliore con le banche. Spread a 233

Seduta in rialzo per le Borse europee con Milano che spicca (+1,3%) dopo il rinvio del verdetto su rating da parte di Moody's, previsto per venerdi' scorso, mentre Dbrs ha solo tagliato l'outlook italiano a negativo. I listini consolidano dunque i rialzi di venerdi' con gli operatori guardano con ottimismo alla Fase 2 dopo l'accordo all'Eurogruppo di venerdi' e i segnali incoraggianti provenienti dal mercato auto cinese (-5,5% in aprile dopo il -41,8% di marzo e il -80% di febbraio). Francoforte segna +0,5% e Parigi +0,2% (future di Wall Street in lieve rialzo).

Sul Ftse Mib - mentre sale l'attesa per il decreto Rilancio del Governo e per il dato sulla produzione industriale di marzo, che sara' pubblicato a breve - brilla Diasorin (+1,7%) in attesa di novita' sui vari test legati al Covid che sta approntando.

In rialzo tutto il comparto bancario, con Banco Bpm, Bper e Mediobanca che guadagnano oltre il 3%, mentre lo Spread scende ancora a 233 punti base. Piu' deboli le utility. Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,084 dollari (da 1,0857 dollari di venerdi' in chiusura) e 116,15 yen (da 115,659) con il biglietto verde che vale 107,15 yen (da 106,52). Flette il petrolio: Wti -2,2% a 24,18 e Brent -1,5% a 30,5 dollari.