Greggio,non convince la mediazione Usa. Milano giù. Unipol ko dopo stop cedola

Seduta debole per le Borse del Vecchio Continente nell'ultima seduta di una settimana caratterizzata da forte volatilita'. Aspettando i dati sul mercato del lavoro Usa di marzo, a Piazza Affari il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in calo dello 0,9%. In rosso anche Parigi (-0,41%), e Francoforte (-0,45%). Sulla parita' Madrid.

Dopo la fiammata di ieri, il petrolio ha perso slancio, in attesa di sviluppi da parte dei principali produttori di greggio sui livelli di produzione. I prezzi del petrolio sono scesi rispetto ai massimi toccati ieri, dopo che a far volare le quotazioni era stato un tweet del presidente Usa Trump sui colloqui da cui sarebbe emersa la sostanziale disponibilita' di Mosca e Ryiad a un taglio di 10 milioni di barili al giorno di produzione. I due Paesi coinvolti non hanno confermato ma l'Arabia Saudita ha chiesto una riunione urgente dell'Opec+ chiedendo a Stati Uniti, Messico, Canada e altri produttori di condividere lo sforzo sostenere i prezzi e l'industria petrolifera. Oggi e' in programma un incontro alla Casa Bianca con i principali gruppi petroliferi Usa per discutere ei livelli produttivi in Texas.

Lo scetticismo dei mercati su questa mediazione ha fatto flettere i prezzi. I mercati sono anche preoccupati per per la pandemia. Oggi i contagiati nel mondo hanno superato il milione di unita', mentre meta' del Pianeta resta chiusa a casa per i lockdown.

Dalla Cina e' arrivato il dato sull'indice Pmi servizi di marzo che e' si' risalito a 43 punti dopo il tonfo di febbraio, tuttavia e' ancora sotto i 50 punti, che indicano una espansione economica. Sul fronte macro, si aspetta la pubblicazione nel primo pomeriggio europei del rapporto sul mercato del lavoro Usa di marzo, anche se i dati sulle richieste dei sussidi settimanali di disoccupazione di ieri, in questa fase, restituiscono di piu' il polso della situazione. T

A Milano continuano le vendite sui bancari (Unicredit -1,6%, Intesa -1,4%) e anche sugli industriali, dove solo Prysmian (-0,07%) e' vicina alla parita'. Non si ferma il recupero di Atlantia (+2,48%) sulla scia delle novita' sul dossier Autostrade; consolida il balzo di ieri Saipem, che sale dello 0,58% nonostante Goldman Sachs e Citigroup siano scettiche sull'efficacia dei tagli alla produzione di greggio ipotizzati ieri da Donald Trump. In calo le reti nonostante Deutsche Bank abbia alzato il target price di Snam e Terna; bene invece Italgas (+0,45%). Unipol (1,9%) paga lo stop al dividendo deciso ieri sera.

Le Borse asiatiche restano deboli, nonostante Wall Street abbia registrato ieri il primo rialzo da tre giorni. Tokyo recupera nel finale e chiude in rialzo dello 0,01%. Hong Kong perde lo 0,8% e Shanghai lo 0,5%.

Si raffreddano, sul mercato delle commodity, i prezzi del petrolio esplosi ieri pomeriggio nella speranza di una tregua in arrivo per il braccio di ferro tra Russia e Arabia Saudita su greggio. Il Wti maggio arretra di oltre il 5% e torna sotto i 25 dollari al barile, il Brent giugno cede nella stessa misura ed e' sulla soglia dei 28 dollari la barile. Seduta migliore della storia quella di ieri, con il +25% del Wti e +21% del Brent.

Sul merato secondario, infine, avvio piatto per i Btp. I primi prezzi dei titoli sovrani italiani sono in linea con il finale della vigilia e lo spread con i Bund decennali si conferma a 196 punti base, stessa indicazione del finale di giovedi'. Il rendimento e' in lieve calo all'1,52% dall'1,53% del finale di ieri (1,55% mercoledì' sera).