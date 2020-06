Borsa: Piazza Affari parte in rialzo, Ftse Mib +0,78%; bene le banche

Piazza Affari parte in rialzo nell'ultima seduta della settimana, con il Ftse Mib che, a pochi minuti dall'avvio, sale dello 0,78%. a 19.637 punti. Gli investitori continuano a guardare l'evoluzione della pandemia in alcune aree del mondo e aspettano la riunione in videoconferenza di oggi del Consiglio Europeo, che discutera' il programma di sostegno all'economia messo in campo dalla Commissione Ue.

Fra i titoli principali si mettono in luce i bancari: Intesa sale dell'1,19%, Unicredit dell'1,31%. Piu' cauti, ma comunque in territorio positivo, gli industriali: Fca sale dello 0,64%, Prysmian e' poco mossa (+0,05%). Bene l'energia (Eni +0,76%); fra i finanziari tonica Nexi (+1,39%). Appena due i titoli in rosso del paniere principale: si tratta di Atlantia (-0,17%), e Diasorin (-1,1%).

Borse europee: avvio in cauto rialzo

Avvio prudentemente positivo per le Borse europee. Londra guadagna lo 0,43% a 6.251 punti. A Milano il Ftse Mib segna +0,59% a 19.615 punti. Francoforte avanza dello 0,49% a 12.334 punti e Parigi dello 0,92% a 5.006 punti. Sui mercati premono fattori contrastanti: l'allentamento dei blocchi imposti alle attivita' economiche per l'epidemia di coronavirus e il miglioramento dei dati economici, contrapposto alle tensioni geopolitiche e ai timori di una seconda ondata di contagi, soprattutto a Pechino, in Texas e Florida

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre stabile a 178 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre stabile a 178 punti, sui livelli della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale si attesta a 1,338%.

Borsa Tokyo: chiusura in rialzo, Nikkei +0,55%

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo, grazie ai titoli high-tech ma le preoccupazioni per una seconda ondata di contagi di Coronavirus continua a pesare sugli investitori.L'indice Nikkei 225 e' salito dello 0,55%, pari a 123,33 punti, a 22.478,79 punti, mentre l'indice Topix e' sceso dello 0,02%, pari a 0,29 punti, a 1.582,80 punti.