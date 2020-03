Borse, panico dopo il blocco di Trump. Milano crolla, spread si impenna

Piazza Affari inizia la giornata di contrattazioni con un netto calo: a circa un'ora dall'apertura il Ftse Mib è in calo del 5,5%, in linea con quanto accade sulle altre borse europee. I mercati, in attesa delle misure volte a contrastarne gli effetti sull'economia, sono condizionati dall'epidemia di Coronavirus, che ha portato a uno stop della maggior parte delle attività italiane. Fra i titoli a maggior capitalizzazione, tutti negativi, spiccano i ribassi di Atlantia (-8,3%), Amplifon, Campari e Nexi, tutti superiori al 7%.

Male le banche, dove, fra gli istituti tradizionali, solo Banco Bpm e Intesa Sanpaolo contengono il calo sotto il 5%.Fra gli industriali Cnh (-7,4%) paga anche lo stop alle fabbriche in Italia. Il miglior titolo del paniere principale è Tim (-2,33%) che limita le perdite dopo le notizie degli ultimi giorni su bilancio 2019, ritorno al dividendo e piano per i prossimi anni.

Titoli Stato: spread s'impenna a 205,7 punti in apertura

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi s'impenna a oltre 205 punti, a 205,7, dopo aver chiuso ieri a 194. Il panico sugli effetti del coronavirus sta contagiando i mercati. Il rendimento del decennale s'innalza al 1,272%.

Borse europee: aprono in profondo rosso,Francoforte oltre -5%

Apertura in profondo rosso per le Borse europee, con Francoforte che cede oltre il 5%. Sui mercati regna il panico non solo per la diffusione del coronavirus, ma anche per le parole del presidente Trump che ha vietato gli ingressi in Usa a tutti i passeggeri provenienti dal Vecchio Continente, esclusi i cittadini americani. Gli investitori ora guardano al direttivo della Bce che si riunirà tra poche ore per decidere quali misure prendere: i più ottimisti attendono un taglio dei tassi sui depositi di oltre 10 punti base, mentre la maggior parte degli analisti ritiene che sia più probabile un nuovo programma di Qantitative Easing. In apertura, dunque, la Borsa di Milano appare quella con i cali più contenuti: -1,64% ma ​alcuni titoli non riescono a fare prezzo. In profondo rosso Francoforte, il cui Dax a 9.856,42 punti segna il 5,53%. A Parigi il Cac 40 4.384,42 punti cede il 4,90% mentre a Londra l'Ftse 100 a 5.736,60 punti arretra del 2,38%.

Borse asiatiche: crollo dopo Trump, Tokyo -4,4% e Sydney -7%

Borse asiatiche di nuovo giù dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il nuovo coronavirus una pandemia e l'annuncio di Trump sullo stop ai voli con l'Europa. A Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso a -4,41%, attestandosi a quota 18.559,63, perdite che si sommano al 2,3% di mercoledì. Giù anche l'indice Topix del 4,13%. Più contenuti i cali delle Borse cinesi, con Shanghai che arretra dell’1,72%, mentre a Shenzhen l’indice Component lascia sul terreno il 2,71% a poco più di un’ora dalla chiusura. Ribassi oltre il 3% anche a Hong Kong, dove l’indice Hang Seng perde il 3,46%, e a Singapore, che viaggia su un -3,76%. Perdite oltre il 4% a Taiwan che segna un ribasso del 4,33%. Più contenuti i cali delle Borse cinesi, con Shanghai che arretra dell’1,72%, mentre a Shenzhen l’indice Component lascia sul terreno il 2,71% a poco piùdi un’ora dalla chiusura. Ribassi oltre il 3% anche a Hong Kong, dove l’indice Hang Seng perde il 3,46%, e a Singapore, che viaggia su un -3,76%. Perdite oltre il 4% a Taiwan che segna un ribasso del 4,33%. L'indice Dow Jones è entrato in territorio ribassista per la prima volta dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. I mercati risentono anche delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato la sospensione dei viaggi dall’Europa. Sydney maglia nera con l’indice Asx 200 che chiude la seduta in profondo rosso, con un -7,36% a 5.304,60 punti: il governo australiano ha annunciato oggi un piano di stimoli all’economia per fronteggiare la crisi innescata dal coronavirus da 17,63 miliardi di dollari australiani (10,08 miliardi di euro).