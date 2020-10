Borse Ue miste per la paura da Covid. A Milano bene i petroliferi.

Economia

Borsa a Piazza Affari Milano Borse Ue miste: pesa l'effetto Covid Le Borse europee riducono le loro perdono e diventano miste, dopo il rimbalzo di ieri a Wall Street, legato ai buoni dati del Pil Usa. Anche in Europa i dati sul PIl del terzio trimestre di Francia, Italia e Germania sono migliori delle attese. Londra cala dello 0,19%. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,09%. Francoforte perde lo 0,16% e Parigi avanza dello 0,31%. Ieri i listini europei avevano chiuso deboli, malgrado la Bce avesse preannunciato nuovi interventi a dicembre. Sui mercati pesano l'aumento dei contagi e quello delle misure per contenerli, anche se i dati sul Pil del terzo trimestre dei principali Paesi dell'Eurozona rimbalzano mettendo a segno risultati sopra le attese. Borse Milano: al ribasso con -1,07% Piazza Affari cerca di riagganciare la parità e, a circa 40 minuti dall'avvio, riduce sensibilmente le perdite, con il Ftse Mib in ribasso dello 0,19%. Migliorano i bancari (Unicredit +0,45%), sempre in rosso l'industria, con Interpump in controtendenza (+1,12%), bene, nell'energia, i petroliferi: Eni sale dello 0,56%, Tenaris rimbalza del 2,32%. Su gli assicurativi, in calo il gestito; bene Buzzi (+2,2%) spinto dalle previsioni sul 2020 del colosso del cemento Lafarge Holcim. Borse asiatiche: Tokyo -1,52% Le Borse asiatiche chiudono in calo, nonostante il rimbalzo di ieri a Wall Street, legato ai buoni dati del Pil Usa. Tokyo arretra dell'1,52% a 22.977 punti, Hong Kong va giù del 2,14%, Seul del 2,56% e Shanghai dell'1,5%. Sui mercati pesano l'incertezza sulle elezioni presidenziali Usa, l'aumento dei contagi e delle misure per contenerli e il duro impatto di questa seconda ondata di pandemia sull'economia.