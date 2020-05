Borse, Europa in rosso. Milano sulla parità con pharma e banche. Spread a 240

Borse europee negative a meta' seduta (anche i future di Wall Street hanno girato in rosso di mezzo punto) con Piazza Affari che e' l'unica a reggere attorno alla parita' (+0,09%). Londra cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,7% e Parigi l'1,4% in una giornata priva di particolari spunti macronoemici eccetto la produzione industriale italiana che ha subi'to un crollo vicino al 30% in marzo. Risale anche lo spread, a 240 punti base, nonostante l'esito positivo dell'Eurogruppo di venerdi' e il rinvio del verdetto sul rating italiano da parte di Moody's.

Gli investitori, dunque, restano alla finestra in attesa di vedere gli sviluppi della Fase 2 nei principali Paesi occidentali (mentre Usa e Gran Bretagna restano sotto scacco del Covid) mentre torna a scendere il greggio con il Brent a 30 dollari in calo del 3,3% e il Wti a 24,15 dollari (-2,2%).

A Piazza Affari flessioni per Atlantia e St (in rosso del 2%) mentre viaggia bene il comparto farmaceutico con Recordati (+3,7% dopo la conferma della guidance di settimana scorsa) e Diasorin (+2,8%). Rialzi anche per il comparto bancario dopo le trimestrali dei giorni scorsi: oggi e' stato il turno di Fineco che festeggia con un +3,1% mentre Hera e Buzzi recuperano il 2%. Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,081 dollari (da 1,0857 dollari di venerdi' in chiusura) e 116,04 yen (da 115,659) con il biglietto verde che vale 107,26 yen (da 106,52).