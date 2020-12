Borse europee, ancora in rialzo. A Milano corre Atlantia

Prosegue il rally delle Borse europee sull'onda del maxi piano di aiuti Usa che si è sbloccato nella notte di domenica. Già ieri Wall Street e Francoforte avevano toccato i record storici e oggi i rialzi proseguono con Milano in tono minore (+0,2%) nonostante il nuovo tasso record al ribasso (-0,52%) nell'asta da 6,5 miliardi sui Bot semestrali.

Il Dax viaggia a +0,3%, il Cac a +0,4% mentre Londra, che ieri era chiusa per festivita', balza del 2,2% e sconta in ritardo la soft Brexit. Anche l'America, a guardare i future, si prepara a un'altra seduta positiva. A Piazza Affari in evidenza Atlantia (+2,5%) con la trattativa con Cdp-fondi per Aspi che proseguira' per tutto gennaio, rialzi superiori all'1% per Campari e Ferrari mentre i realizzi colpiscono Cnh e Pirelli che cedono oltre l'1%.

In rialzo il greggio con il Brent a 51,5 dollari (+1,3%). Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,224 dollari (da 1,221 dollari di ieri) e 127 yen (ieri 126,88). Dollaro/yen a 103,65.