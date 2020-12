Borse europee in rialzo, nuovo record per Francoforte

Avvio in rialzo per le Borse europee dopo la chiusura record di Wall Street. Nuovo massimo storico anche per Francoforte, che aggiorna il record di ieri. Il Dax guadagna lo 0,74% a 13.894 punti. Londra, aiutata anche dall'accordo sulla Brexit, sale dell'1,49% a 6.602 punti, mentre Parigi avanza dello 0,41% a 6.602 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,42% a 22.352 punti. Anche Tokyo ha terminato la sessione al top da 30 anni, sulla scia delle chiusura record di ieri Wall Street. Negli Usa c'e' attesa per le nuove misure di stimolo, dopo il via libera del presidente Usa Donald Trump al pacchetto di aiuti da 900 miliardi e alla legge sul finanziamento dello Stato federale che ha sventato lo shutdown, il blocco delle attivita' di larga parte dei servizi pubblici, che altrimenti sarebbe scattato oggi. Ieri i democratici alla Camera hanno approvato assegni piu' alti da 2.000 dollari a testa agli americani per gli aiuti contro la pandemia, sulla scia della mossa del presidente Donald Trump. Tuttavia questa misura incontrera' l'opposizione dei repubblicani al Senato.