Borse Ue in rialzo. A Piazza Affari ok Ubi. WS chiusa

Le Borse europee aprono in rialzo, sulla scia dal boom degli occupati Usa, che a giugno crescono di 5 milioni di unita'. Pesano anche i dati dell'indice Caixin servizi in Cina, al top da 10 anni. Preoccupa invece il nuovo record di contagi negli Usa, con 53.069 casi in 24 ore.

Oggi i mercati Usa restano chiusi in vista della festivita' dell'Indipendence Day. Londra avanza dello 0,34% a 6.261 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,35% a 19.930 punti. Francoforte sale dello 0,35% a 12.644 punti e Parigi dello 0,2% a 5.060 punti.

A Piazza Affari, Ubi Banca (+4% a 3,12 euro) parte sugli scudi in attesa del Cda sul nuovo piano industriale e per la risposta all'offerta di Intesa, che da parte sua sale di poco meno di un punto percentuale. Bene nel listino principale anche Fineco, Stm e Pirelli che crescono oltre il punto percentuale, piatta Banco Bpm, in calo dello 0,9% Unipol e di un punto e mezzo Moncler.