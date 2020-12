Borse europee in rialzo: brindano a Brexit, aiuti Usa e vaccini

Le Borse europee aprono positive per l'intesa sulla Brexit, quella in Usa sugli aiuti all'economia e l'avvio della campagna vaccinale nel vecchio continente. Nella giornata in cui Londra e' chiusa per festivita', Parigi apre in rialzo dello 0,72% a 5.562,04 punti, Francoforte dell'1,41% a 13.779,05 punti, Milano +0,84%.

Borse asiatiche: chiusura in cauto rialzo, Tokyo top da 1991

Chiusura in cauto rialzo per le Borse asiatiche, con l'eccezione di Tokyo che, sulla spinta dell'accordo sulla Brexit e della firma di Donald Trump al nuovo pacchetto di stimoli per l'economia statunitense si e' spinta al suo livello massimo da 21 anni. In particolare, il Nkkei ha guadagnato lo 0,74% a 26.854,03 punti, come non accadeva dal 17 aprile 1991. Meno mossi gli altri listini. Da segnalare comunque il nuovo massimo storico di Seul, nonostante un rialzo del Kospi di appena lo 0,06%. In Cina, Shangai e' avanzata dello 0,02% e Shenzen dello 0,19%. Unica piazza in rosso e' Hong Kong dove l'Hang Seng ha cedutolo 0,06%.