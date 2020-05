Borse, effetto Hong Kong: i listini riducono i guadagni. Ok Milano

Le Borse europee riducono i loro guadagni, per l'effetto Hong Kong, anche se restano positive dopo che la Commissione Ue ha varato un Recovery Plan da 750 miliardi di euro. Se verra' approvato sara' il piano di aiuti piu' grande della storia europea. Londra sale dello 0,48%. Francoforte avanza dello 0,6%, Madrid dello 0,6% e Parigi dello 0,76%.

Piazza Affari, che ieri era rimasta in coda al resto dell'Europa con guadagni solo modesti, oggi prova ad accelerare il passo e ritrova quota 18.000 punti, spinta soprattutto dal maxi-rally di Ferragamo (+13,5%). Il Ftse Mib, che era arrivato a guadagnare l'1,7% a un massimo di giornata di 18.235,25 punti, sale al momento dell'1,3%. Il listino milanese non chiude sopra i 18.000 punti dal 29 aprile (aveva finito a 18.067 punti) e, prima del brevissimo passaggio di ieri, nell'intraday si era attestato stabilmente sopra 18.000 l'ultima volta il 30 aprile.

Mentre Tokyo ha chiuso in netto rialzo, la Borsa di Hong Kong ha segnato un calo dello 0,72% pagando le inquietudini per le tensioni geopolitiche che coinvolgono l'ex colonia britannica. L'approvazione da parte dell'Assemblea del popolo della legge di sicurezza su Hong Kong e i timori che gli Usa possano per reazione nei confronti di Pechino revocare lo status speciale garantito a Hong Kong, con inevitabili ricadute sui rapporti commerciali, ha determinato un clima di grande incertezza sulla piazza azionaria. A Shanghai, invece, l'indice composito ha chiuso in rialzo dello 0,33% a 2.846,22 punti, mentre l'indice di riferimento di Shenzhen si e' contratto dello 0,25% a 1.769,70 punti.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che Hong Kong "non e' piu' autonoma dalla Cina". La mossa - che giunge in un momento in cui le tensioni tra Washington e Pechino sono particolarmente tese - mette a repentaglio lo status speciale di cui gode l'ex colonia britannica e che le consente di intrattenere rapporti commerciali privilegiati con gli Usa rispetto al resto della Cina.