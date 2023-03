Borse europee, avvio in rialzo: si allenta la pressione sulle banche

Borse europee, avvio in rialzo dopo le turbolenze dei giorni passati

Avvio in rialzo per le Borse europee che riprendono fiato grazie l'allentamento delle tensioni sul sistema bancario, dopo il piano di salvataggio messo in campo per First Republic Bank negli Stati Uniti, e il 'salvagente' lanciato in Svizzera al Credit Suisse. Dopo giorni di turbolenze, il mercato sembra aver ritrovato la fiducia ma persiste ancora una po' di incertezza.

Gli investitori hanno interpretato in senso 'dovish' la decisione della Bce di ieri, che ha aumentato i tassi di mezzo punto come atteso ma non ha fornito indicazioni precise sulle mosse future. Nei primi scambi il Cac 40 di Parigi sale dello 0,76% a 7.079,11 punti, il Dax 30 di Francoforte avanza dello 0,93% a 15.105,45 punti e l'Ftse 100 di Londra registra un progresso dello 0,92% a 7.478,25 punti. A Piazza Affari l'Ftse Mib parte in rialzo dello 0,87%.

Borsa: Milano accelera (+1,68%), rally di Saipem ed Eni

Piazza Affari accelera nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,68% a 26.351 punti, spinta dal rally di Saipem (+5,01%), Eni (+4,23%) e Tenaris (+3,6%) dopo il rialzo della raccomandazione di Morgan Stanley sul gruppo dell'ingegneria energetica e sul compaparto dell'energia in generale. Salgono anche Enel (+1,89%), A2a (+1,46%), all'indomani dei conti e dopo l'avvio dell'esclusiva per rilevare Egea. Acquisti anche su Snam (+1%), più cauta invece Erg (+0,74%).

Sul fronte bancario la soluzione prospettata per il Credit Suisse (+0,69% a Zurigo) spinge Banco Bpm (+2,63%), Unicredit e Intesa (+2,35% entrambe) e Bper (+1,95%), più cauta Mps (+0,78%). Acquisti su Cnh (+1,69%) e Stellantis (+1,55%), deboli invece Campari ed Mfe B (-0,92% entrambe), cauta Moncler (-0,33%), piatta Tim (-0,03%).

BTp: spread con Bund apre poco mosso a 187 punti, rendimento sale al 4,14%

Spread in leggero calo stamattina in avvio, dopo la decisione della Bce di alzare i tassi di 50 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale italiano e il pari scadenza tedesco segna 187 punti base dai 189 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del BTp decennale italiano scambia al 4,14% dal 4,11% dei livelli registrati alla vigilia.