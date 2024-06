Borse europee caute, bene Milano. Spread in calo, ma non scende dai 140 punti

Borsa, Europa in rialzo. Milano maglia rosa

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo tre sessioni consecutive di cali. C'è attesa per i dati sull'inflazione negli Usa a maggio e per la decisione di politica monetaria della Fed, che dovrebbe mantenere invariato il tasso di riferimento e ridurre il numero di tagli previsti per quest'anno.

A metà sessione Londra sale dello 0,60%, Francoforte dello 0,52%, Parigi avanza dello 0,34% e Madrid dello 0,28%. Milano accelera a +0,83%.

Sul fronte macro, intanto, l'economia britannica si è fermata ad aprile, dopo l'aumento dello 0,4% a marzo, in linea con le aspettative; si tratta della performance più debole degli ultimi quattro mesi, poiché il calo della produzione industriale e delle costruzioni ha compensato l'aumento dei servizi.

In Germania, invece, l'inflazione è stata confermata al 2,4% nel mese di maggio, in aumento rispetto al minimo triennale del 2,2% registrato in ciascuno dei due mesi precedenti.

In calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 140 punti contro i 149 punti segnati in chiusura nella vigilia. In ribasso al 4% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco si attesta al 2,59%

Sul listino, positivi i bancari con Banca Monte dei Paschi +1,64%, Bper +1,54%, Mediobanca +1,21%, Bpm +1,07%, Unicredit +0,67%. In calo Iveco -1,12%, Pirelli -0,53%.