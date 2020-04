Borse europee con cali oltre il 3%. Milano ok Pirelli. Spread oltre 200

Seduta in forte ribasso per Piazza Affari e le altre principali borse europee. A Milano nei primi minuti di scambi l'indice Ftse mib segna un- 2,11%, Francoforte -3,39%, Parigi -3,11%. A Londra il Ftse 100 arretra del 3,63%. In Asia Tokyo ha archiviato la seduta con una perdita del 4,50%. Male anche Wall Street che ieri ha terminato le contrattazioni con il Dj in calo dell'1,84%. Pesano i timori sulle evoluzioni della pandemia di coronavirus, soprattutto dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto che per gli Stati Uniti "le prossime due settimane saranno molto, molto dolorose" e che "potrebbero essere due, forse tre, settimane maledettamente negative, settimane come non ne abbiamo mai viste prima".

Male anche i future di Wall Street che, dopo avere chiuso il peggiore trimestre di sempre, segnalano un ulteriore ribasso di circa 600-700 punti, quasi il 3%, per il Dow Jones, di 60 punti, il 2,4%, per lo S&P 500 e di 143 punti, il 2%, per il Nasdaq.

Ieri a Wall Street per il Djia si e' trattato del peggior primo trimestre di sempre e dei peggiori tre mesi dal 1987. Mentre per l'S&P 500 e' stato il peggiore trimestre dalla crisi finanziaria del 2008. Dopo le incertezze delle prime ore, gli indici hanno girato decisamente in negativo in scia agli ultimi dati sulla pandemia da coronavirus negli Stati Uniti e nel mondo. I casi accertati di contagio da Covid-19 continuano ad aumentare e hanno superato gli 800mila nel mondo (mentre in Usa sono oltre 176mila). Gli Stati Uniti hanno anche superato la Cina per numero di decessi e lo Stato di New York ha adesso piu' casi di persone contagiate rispetto alla provincia cinese di Hubei, primo epicentro. Intanto, il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ammette che forse gli Usa hanno 'sottovalutato' il virus che invece e' 'piu' potente e pericoloso di quanto pensassimo'.

E S&P avverte che la crescita globale si avvicinera' allo zero nel 2020 (+0,4% per l'esattezza) a causa degli effetti del virus. Da canto suo, Goldman Sachs ha detto di aspettarsi un calo annualizzato del Pil Usa del 34% nel secondo trimestre mentre la disoccupazione balzera' al 15% entro la meta' dell'anno. I mercati hanno perlopiu' ignorato una serie di dati macroeconomici migliori delle attese e le voci insistenti sul possibile lancio di un quarto pacchetto di aiuti da parte del governo federale. Voci confermate in parte dal presidente statunitense, Donald Trump, che su Twitter ha parlato di un programma di investimenti infrastrutturali da 2mila miliardi di dollari.

Il petrolio e' rimbalzato dai minimi dal 2002 toccati nella seduta precedente. Il contratto Wti di riferimento e' salito di 0,39 dollari, l'1,9%, a 20,48 dollari al barile, aiutando i titoli del comparto energetico. Il Djia ha perso 410,32 punti, l'1,84%, a quota 21.917,16. L'indice delle 30 blu chip ha perso il 13,7% a marzo e il 23,2% negli ultimi tre mesi. L'S&P 500 ha ceduto 42,06 punti, l'1,60%, a quota 2.584,59. E ha perso il 12,5% a marzo e il 20% nel primo trimestre dell'anno. Mentre il Nasdaq ha lasciato sul terreno 74,05 punti, lo 0,95%, a quota 7.700,10. L'indice a forte connotazione tecnologica ha ceduto il 10,1% a marzo e il 14,2% nel trimestre.

Sul fronte aziendale, da segnalare le perdite riportate dalla grandi banche Usa. Citigroup ha lasciato sul terreno il 4,49% a 42,10 dollari, Bank of America il 3,68% a 21,23 dollari, e JPMorgan Chase il 3,71% a 90,03 dollari. Mentre i rialzi messi a segno dal petrolio hanno aiutato le aziende del settore a chiudere la giornata in positivo.

Cimarex Energy ha aggiunto il 13,26% a 16,83 dollari, Noble Energy il 13,75% a 6,04 dollari, Diamondback Energy l'11,06% a 26,20 dollari e Devon Energy l'8,82% a 6,91 dollari. Il rendimento del titolo di Stato Usa decennale - che si muove inversamente al prezzo - e' sceso allo 0,665% dallo 0,671% di ieri. Sul fronte valutario, un euro comprava 1,1052 dollari (-0,80%), un dollaro acquistava 107,86 yen (-0,07%) e una sterlina veniva scambiata per 1,2388 dollari (-0,58%).