Economia

Giovedì, 23 aprile 2020 - 13:00:00 Borse europee contrastate. Milano ok. Spread in calo. Recupera il petrolio Petrolio: Wti apre a 15 dollari a barile, Brent sopra 22 dollari. Le Borse UE peggiorano per le incertezze sul vertice di Bruxelles

(fonte Lapresse) Andamento contrastato per le Borse del Vecchio Continente che proseguono la giornata in maniera altalenante. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,7%, dopo essere tornato brevemente sui livelli dell'apertura in rialzo di quasi un punto percentuale. Resta indietro il Cac40 a Parigi che sale di un piu' limitato 0,3%, quando a Madrid l'Ibex35 guadagna lo 0,7%. Dopo aver cercato un recupero dal calo dello 0,8% fino ad azzerare le perdite, il Dax30 a Francoforte e' tornato sotto la parita' e scivola dello 0,15%. Intanto il Ftse100 a Londra e' poco mosso. Gli investitori aspettano l'inizio del Consiglio europeo sulle misure anti-crisi anche se la distanza tra alcune posizioni resta immutata e si continua a trattare. Intanto, sul fronte macro, hanno deluso l'indice Pmi della zona euro e quello della Germania, che hanno fatto scivolare la moneta unica sotto la soglia di 1,08 dollari. Parlando al Bundestag, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che la Germania, mossa da "uno spirito di solidarieta'", e' pronta a dare "contributi molto piu' importanti" al bilancio dell'Unione europea", in piena recessione a causa dell'epidemia del coronavirus. "Un piano europeo di rilancio economico potrebbe sostenere la ripresa nei prossimi due anni e ci lavoreremo", ha aggiunto la cancelliera, parlando davanti ai deputati tedeschi, in vista del summit europeo che si terra' nel pomeriggio. L'intervento del bilancio Ue per sostenere l'economia continentale e' la soluzione su cui punta la Germania che resta contraria alla proposta di emettere del debito comune con i coronabond. Lo spread tra btp e bund e' in area 244 punti base. Prosegue il rialzo del petrolio con il Wti del 10,5%. L'euro resta poco mosso sul dollaro con la moneta unica a 1,079 sul biglietto verde. I future sul Wall Street sono in negativo mentre la lente dei mercati, lato Europa, e' sul Consiglio Ue. A Piazza Affari resta l'evidenza di Atlantia (+4,65%), Moncler (+2,54%), Eni (+2,41%).