Borse europee deboli, a Milano corre Prysmian. Spread su a 179

Seduta debole per le Borse europee dopo la chiusura negativa di Tokyo e nonostante i rialzi di Wall Street, con l'indice Dow Jones che ha archiviato il migliore trimestre dal 1987. Alle prime battute Francoforte guadagna lo 0,1%, Parigi cede lo 0,2%, Londra lo 0,1%. Ieri, il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha fatto capire che il governo Usa vuole varare un nuovo piano di aiuti all'economia, facendo dimenticare la situazione critica negli Usa sul fronte dei contagi da coronavirus.

D'altra parte il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha invitato alla cautela. "L'andamento futuro dell'economia americana e' 'molto incerto' considerando gli effetti della pandemia da coronavirus", ha infatti detto. Intanto le Borse cinesi sono positive, complice l'indice Pmi Caixin, quello che misura l'attivita' manifatturiera cinese, che e' migliorato a giugno.

Ha tuttavia chiuso in calo la Borsa giapponese (-0,75%), visto che e' peggiorato l'indice Tankan, quello che indica l'andamento della fiducia delle grandi aziende manifatturiere giapponesi: si e' portato al livello piu' basso dal giugno 2009. Intanto rialza la testa il valore del greggio, dopo la debolezza della vigilia: il wti, contratto con consegna ad agosto, passa di mano a 39,68, in progresso dell'1%. A Piazza Affari, misti i bancari, con Intesa ben comprata e Unicredit in lieve calo; nell'industria corre Prysmian (+2,2%), la migliore del Ftse Mib. Sale l'energia, misto il lusso, tonici i farmaceutici con acquisti su Diasoron (+0,72%) e Recordati (+0,52%).

Sul mercato secondario, seduta in rialzo per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, che stamattina ha aperto a 179 punti base rispetto alla chiusura di ieri, a 170 punti. Il rendimento del Btp decennale si attesta all'1,35%.