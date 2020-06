Borse europee deboli, a Milano ok i petroliferi. Spread a 180

Seduta debole per le Borse europee sulla scia di Wall Street e di Tokyo. A Piazza Affari il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,1% per poi invertire la rotta e attestarsi in rialzo dello 0,5%. Anche a Francoforte il Dax30 ha aperto in ribasso per poi riportarsi in positivo (+0,1%).

Piu' indietro il Cac40 a Parigi in ribasso dello 0,3% con l'Ibex35 a Madrid che in avvio segnava un -0,8% e ora perde lo 0,4%. Dopo la chiusura contrastata di Wall Street alla vigilia (Dow Jones e S&P500 in calo e Nasdaq leggermente sopra la parita'), questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso con un -0,45%. In rosso anche la maggior parte delle altre Borse asiatiche, mentre le due Piazze cinesi Shanghai e Shenzen si sono mantenute in terreno positivo anche se con guadagni molto limitati, +0,1% e +0,2% rispettivamente.



Sugli investitori pesano le preoccupazioni per i nuovi dati sul Covid-19. A Pechino si sono registrati 21 nuovi casi in 24 ore, mentre aumenta il numero dei contagiati anche in alcuni Stati Usa, in particolare Texas e Arizona, e la situazione appare preoccupante in Brasile, dove i nuovi casi registrati sfiorano i 35mila. Tra i titoli, a Piazza Affari rimbalza Cnh Industrial (+2,1%). Continuano gli acquisti su Nexi (+1,2%), dopo che ieri Il Sole 24 Ore ha scritto che gli advisor sono al lavoro per fissare i concambi con Sia.



Segno opposto per il comparto petrolifero: Saipem perde lo 0,8% ed Eni lo 0,7%, quando il prezzo del greggio e' poco mosso. Il contratto sul Wti consegna Luglio scivola dello 0,16% a 37,9 dollari al barile e quello sul Brent del Mare del Nord consegna Agosto sale dello 0,17% a 40,78 dollari al barile, dopo che ieri l'Opec ha lasciata invariata la stima sulla domanda mondiale per il 2020 e gli stock Usa sono aumentati piu' del previsto. Infine, sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1251 dollari (1,1212 ieri in chiusura), e a 120,269 yen (120,285), quando il biglietto verde vale 106,8875 yen (107,274).