Borse europee, è profondo rosso. Milano a -7,5% e spread in rialzo

Borse europee: è il tracollo, Parigi perde oltre 10%

Le Borse europee tracollano, nonostante le mosse a sorpresa della Fed e dopo che i mercati hanno sperimentato la più selvaggia e turbolente settimana dal 2008. Parigi è scesa oltre il 10%, Londra va giù del 7,2%. Milano arretra del 6,8% e Francoforte del 7,4%. L'Euro Stoxx 50 scende intorno all'8%. Anche in Asia i listini chiudono in forte calo. ​Ieri, a sorpresa, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di un punto percentuale, portandoli quasi a zero (in un range compreso tra 0 e 0,25%) e ha annunciato l'acquisto di bond per 700 miliardi di dollari per contrastare l'impatto sull'economia del coronavirus. Per tutta risposta i future degli indici di Wall Street hanno reagito registrando cali di oltre il 4%. I mercati hanno reagito alle mosse della Fed dandole per scontate e ora si aspettano innanzitutto un calo dei morti e dei contagi. Intanto ​L'Europa è percepita come l'epicentro della pandemia globale e Francie e Spagna hanno iniziato ad introdurre drastiche misure di contenimento e lockdown come quelle dell'Italia. Continua a volare lo spread: ora il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 259,1 punti con un tasso di rendimento che oltrepassa la soglia del 2%, precisamente a 2,010%.

Apertura in netto calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede il 2,07% a 15.623,3 punti. Milano in linea con le Borse europee, anch'esse in forte calo, nonostante la mossa a sorpresa della Federal Reserve che che ieri sera ha tagliato a sorpresa i tassi allo zero per cento, lanciando contestualmente un piano di QE da 700 miliardi di dollari. Dopo la chiusura di venerdi' a 235, balza in apertura lo spread Btp/Bund a 245,8 punti base. Il rendimento del decennale si attesta all'1,862%.

Borse asiatiche: in forte calo nonostante mosse Fed

Il trend segue quello delle Borse asiatiche che hanno chiuso in forte calo, nonostante le mosse a sorpresa della Fed e dopo che i mercati hanno sperimentato la piu' selvaggia e turbolenta settimana dal 2008. Solo Tokyo rimbalza brevemente in rialzo, dopo l'annuncio che la Boj, la Banca del Giappone si riunira' oggi, anticipando il meeting previsto per mercoledi' e giovedi', per varare misure di stimolo, per poi tornare a perdere. Tokyo attualmente e' in calo del 2,5%, Hong Kong il 3,5%, Shanghai il 2,17% e Singapore il 3,7%. Intanto il coronavirus ha mandato a picco la produzione industriale cinese a gennaio e febbraio come non accadeva da decenni. Nei primi due mesi dell'anno e' crollata del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, molto piu' del previsto. E' il dato peggiore dall'inizio degli anni Novanta.