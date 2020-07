Accordo Ue, i mercati non crollano. Le Borse aprono deboli, spread giù

Vertice Ue: spread Btp/Bund apre in calo a 155 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in calo a 155 punti (dai 163 della chiusura di venerdi') nel giorno in cui termina il vertice Ue sul Recovery Fund. Il rendimento del decennale si attesta all'1,22%.

Borse europee: aprono deboli, prosegue 'maratona' Ue

Le Borse europee aprono deboli per la 'maratona' Ue. Londra cede lo 0,28% a 6.272 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,29% a 20.254 punti. Francoforte perde lo 0,18% a 12.889 punti e Parigi lo 0,27% a 5.056 punti. Al vertice Ue, arrivato al suo quarto giorno di frenetiche negoziazioni, non c'e' ancora accordo sul sul Recovery Fund. L'ultima plenaria e' stata rinviata alle 16. Conte: "Ci avviciniamo allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa piu' risolutivo". Sul tavolo arriveranno due nuove proposte di Michel: 400 o 390 miliardi di sovvenzioni. "La soluzione da 400 condurrebbe un maggiore sconto per i paesi che ne hanno diritto e quella da 390 un minore sconto", spiega il premier. Frugali divisi, la Danimarca pronta all'intesa. L'Olanda e l'Austria restano invece sulle loro posizioni.

Wall Street: future in calo, Usa epicentro pandemia

A Wall Street i future sono in calo, mentre gli Usa restano l'epicentro della pandemia. Record di contagi in Florida. I future sul Dow Jones arretrano dello 0,4%, quelli sullo S&P dello 0,4% e quelli sul Nasadaq dello 0,38%. Piu' di 14 milioni di persone sono state contagiate a livello globale. Nel mondo superati i 600mila morti, di cui 140mila solo negli Stati Uniti, quasi un quarto del bilancio mondiale. Seguono il Brasile con 78.772 morti e il Regno Unito con 45.385 vittime.

Borse asiatiche: miste, si guarda a maratona Ue e stimoli Usa

Le Borse asiatiche sono miste. I mercati guardano alla 'maratona' del vertice Ue e ai nuovi stimoli Usa. Tokyo cede lo 0,05%, Hong Kong avanza dello 0,33%, balzo avanti del del 2,86% di Shanghai. Seul giu' dello 0,07%. Al vertice Ue, arrivato al suo quarto giorno di frenetiche negoziazioni, non c'e' ancora accordo sul sul Recovery Fund. Si riparte alle 14:00. Negli Stati Uniti, il Congresso iniziera' a discutere un nuovo pacchetto di aiuti questa settimana.

Vertice Ue: euro ai massimi da marzo su attese accordo

Le attese per un accordo al Vertice Ue sul Quadro finanziario pluriennale e il Recovery fund, dopo giorni di consultazioni senza sosta, spingono le quotazioni dell'euro ai massimi degli ultimi quattro mesi. La moneta unica europea sale dello 0,3% a 1,1465 dollari, tornando cosi' ai livelli di marzo.