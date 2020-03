Borse Ue, avvio in profondo rosso. Milano -6%. Spread su a 200 punti

Si profila un avvio di settimana in calo per il mercato azionario europeo.

+++ Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che perde il 2,48% a 15.341,52 punti. Ma nove titoli non fanno prezzo +++

+++ Borse europee: aprono negative, Dax -4,63% +++

*** Borsa: giu' in avvio anche Parigi (-4,6%) e Londra (-3,7%)

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 200 punti

Lo spread tra i rendimenti dei Btp e quelli dei Bund tedeschi apre in rialzo a 200 punti, dai 194 punti della chiusura di venerdi' scorso. Si tratta di un livello decisamente inferiore agli oltre 300 punti di meta' della settimana scorsa. La corsa al rialzo era stata frenata dall'intervento della Bce con il lancio del nuovo Qe da 750 miliardi di euro sino alla fine del 2020. Il rendimento del Btp avanza all'1,654%. Calano invece i tassi sul Bung e sui decennali francesi, rispettivamente a -3,4% e a -5%.

Petrolio: prezzi aprono deboli per diffusione coronavirus

I prezzi del Petrolio aprono deboli per la pandemia da coronavirus, con circa un miliardo di persone a casa, le attivita' non essenziali chiuse in decine di Paesi e i morti che a livello globale hanno raggiunto le 14.300 unita'. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano di 9 cent a 22,72 dollari e quelli sul Brent cedono di 96 cent a 26,02 dollari al barile.

Borse asiatiche: in calo per paura pandemia, Tokyo +1,87%

I mercati asiatici sono in rosso, meno Tokyo che avanza dell'1,87%, per la possibilita' che le Olimpiadi in Giappone non siano cancellate ma solo rinviate. Il trend negativo prevale nonostante gli stimoli economici e monetari varati nei giorni scorsi, anche per il passo falso del Senato Usa, che fallisce il primo tentativo di far passare un ampio pacchetto di misure da 1.600 miliardi di dollari per aiutare l'economia americana. Piu' in generale e' l'impatto del coronavirus a far paura, con circa un miliardo di persone a casa, le attivita' non essenziali chiuse in decine di Paesi e i morti che a livello globale hanno raggiunto le 14.300 unita'. Shanghai arretra del 2,59%, Hong Kong del 4,6%, Seul 5,6% e Taipei del 3,37%.