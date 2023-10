Borse europee, future in calo. Il gas parte in calo dopo il rally di ieri

Borse europee: future in calo, Dax +0,14% e LOndra -0,06%

Si prevede un'apertura mista per le principali Borse europee. Il future del Dax di Francoforte segna un +0,14%, Londra segna -0,06% mentre per l'Euro Stoxx 50 siamo a -0,28%.

Wall Street: future positivi, Dow Jones a +0,11%

Future positivi a Wall Street dopo il calo di ieri sulla scia del dato dell'inflazione Usa a settembre, stabile ma sopra le attese del mercato. I contratti sul Dow Jones segnano +0,11%, quelli dell'S&P +0,10% mentre su Nasdaq siamo a +0,06%.

Il gas parte in calo (-3,2%) dopo il rally di ieri

Avvio in calo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, che ieri hanno sfondato i 50 euro al megawattora in scia alle tensioni in Medioriente, agli scioperi in Australia e al sospetto sabotaggio di un gasdotto in Finlandia, oggi cedono il 3,2% a 51,32 euro.

Borsa Tokyo: chiusura in calo, Nikkei -0,55%

La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo l'ultima seduta settimanale sulla scia della chiusura negativa di Wall Street. L'indice Nikkei e' arretrato dello 0,55% a 32.315 punti mentre il Topix ha perso l'1,44% a 2.308 punti.

Petrolio: prezzo sale su piazze Asia, Brent 86 dlr,Wti 83 dlr

Prezzi del petrolio ancora in rialzo sulle piazze asiatiche, dopo l'impennata dei giorni scorsi seguita all'attacco lanciato da Hamas contro Israele. Al momento i contratti sul Wti vengono ceduti a 83,69 dollari al barile, in crescita dello 0,77%, mentre quelli sul Brent sono a 86,64 dollari, in salita dello 0,74%. Le scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti, comunicate ieri, sono aumentate di 10,176 milioni di barili, decisamente oltre le attese che prevedevano un +492.000 barili. La settimana precedente c'era stato un calo di 2,2 milioni.