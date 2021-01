Borse europee, il 2021 inizia con il rally. Londra la migliore

Le Borse europee corrono al loro debutto nel 2021, in particolare Londra, che s'impenna sull'onda dei vaccini e nel primo giorno in cui e' fuori dall'Unione europea. L'indice Ftse 100 sale oltre 3% ed ora avanza del del 2,72%. Oggi la Gran Bretagna vive il suo primo giorno di post Brexit ed e' il primo Paese a lanciare il vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Universita' di Oxford, un'alternativa piu' economica e piu' facile da conservare rispetto al vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech, che e' gia' in uso. Piu' in generale, tutti i listini europei si presentano tirati a lucido a questo esordio di 2021, per l'introduzione dei vaccini anti-Covid che stimolano la crescita economica. Aiutano anche i dati dell'indice Pmi manifatturiero, che a dicembre sano al top dal maggio 2018. Francoforte sale dell'1,2%, Milano dell'1,01% e Parigi dell'1,6%. Intanto Fca cresce del 3% e Psa del 2,8%, con la fusione dei due gruppi in Stellantis, il quarto colosso mondiale dell'auto. (AGI)Gaa 041409 GEN 21 NNNN