Borse europee in calo dopo la Fed. Male Milano: giù i bancari

Borse europee: in calo dopo la Fed

Le Borse europee aprono in calo dopo che la Fed ha alimentato l'incertezza sulla ripresa Usa con la sua minute. Londra cede l'1,31% a 6.026 punti. A Milano l'indice Ftse segna -1,14% a 19.808 punti. Francoforte perde l'1,11% a 12.829 punti e Parigi l'1,36% a 4.908 punti. Dal resoconto dell'ultima riunione di fine luglio della Fed emerge che il rimbalzo dell'occupazione Usa registrato a maggio e giugno è probabilmente rallentato e che un ulteriore "miglioramento sostanziale" nel mercato del lavoro dipenderà da una riapertura "ampia e sostenuta" dell'attività economica. La Fed si è detta pronta a usare tutti gli strumenti a sua disposizione "per sostenere l'economia degli Stati Uniti in questo periodo difficile".

Borsa: Milano in netto calo dopo la Fed, Ftse Mib -1,3%

Piazza Affari parte in deciso ribasso dopo la chiusura in calo di ieri, 19 agosto, di Wall Street, con le preoccupazioni della Fed sullo stato dell'economia americana. Il Ftse Mib, a pochi minuti dall'inizio, segna un ribasso dell'1,3% a circa 19.800 punti. Sul paniere principale sono in rosso 39 titoli su 40: soltanto Ferrari rimane agganciata alla parità. Vendite sui bancari con UniCredit che perde l'1,77%. Male anche gli energetici. Soffre l'industria: Fca lascia sul terreno l'1,5%.