Borse europee in calo, timori di una lunga ripresa

Borse europee in calo, si allontana rapida ripresa

Partenza in calo per Borse europee, perche' i tempi dell'auspicata ripresa economica si allungano, nonostante la fine dei lockdown. Londra cede l'1,36% a 5.827 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cala dello 0,77%. Francoforte perde l'1,26% a 10.442 punti e Parigi l'1,23% a 4.293 punti. L'avvertimento arriva dal presidente della Fed, Jerome Powell, secondo il quale le prospettive di ripresa sono "altamente incerte e soggette a significativi rischi al ribasso". "E' sempre piu' evidente - dice - che la ripresa potrebbe avvenire piu' lentamente di quanto vorremmo e cio' potrebbe significare che sara' necessario per noi fare di piu'".

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 235 punti

Lo spread tra Btp decennale e il Bund tedesco apre in rialzo a 235 punti, dopo aver chiuso ieri a 232 punti. Il rendimento del decennale e' stabile all'1,794%.