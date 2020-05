Borse europee in forte rialzo. Il petrolio guadagna il 7%

Le Borse europee corrono, sulla scia dell'aumento delle riaperture nel mondo, in particolare in Europa. Francoforte sale del 2,87%, Londra del 2,5% e Parigi del 2,63%. Milano avanza dell'1,41%. In Italia ripartono attivita' commerciali al dettaglio, bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, barbieri, parrucchieri. In Germania, dove da 24 ore non si conta nessuna vittima, riparte anche il calcio.

Sale il prezzo del petrolio sulla scia dell'aumento delle riaperture nel mondo. I future sul Light crude Wti avanzano del 7,5% a 31,63 dollari al barile e quelli sul Brent crescono del 6,6% a 34,34 dollari al barile.

Intanto la Fed ha avvertito che l'economia Usa si riprendera' costantemente nella seconda meta' di quest'anno, anche se per una piena ripresa dell'economia probabilmente si dovra' aspettare l'anno prossimo e l'arrivo di un vaccino.

Btp: spread apre stabile a 241 punti, rendimento decennale all'1,89%

Apertura sostanzialmente stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei nel giorno in cui parte l'emissione del nuovo BTp Italia. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano benchmark (IT0005403396) e il titolo tedesco di pari durata e' indicato in avvio a 241 punti base, in frazionale calo dai 242 punti del closing di venerdi'. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato all'1,89%, stesso livello del riferimento precedente.