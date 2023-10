Borse europee in recupero, piazza Affari positiva. Spread a 206 punti

Piazza Affari positiva. Usa, futures in rialzo a Wall Street: volano i titoli dell'energia e della difesa

Le Borse europee aprono in netto rialzo, cancellando le perdite di ieri grazie alla tenuta di Wall Street e alla pausa dei tassi di interesse. Al momento, Francoforte guadagna l'1% a 15.279,45 punti, Parigi l'1,4% a 7.094,29 punti, Londra lo 0,86% a 7.556,51 punt, Madrid l'1,12% a 9.253,49 punti e Milano l'1,11% a 27.988,00 punti. Sui mercati incombono le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente, che sta spingendo in alto i prezzi di gas e petrolio.

Sul listino milanese avanti le banche con Mps +2%, Bper Banca +1,76%, Intesa Sp +1,18%, Banco Bpm +1,62%, Unicredit +1,40%. Bene anche Cnh +2,04%, Enel +1,93%, Tim +1,84%, Amplifon +1,68%, Interpump +1,36%, Poste Italiane +1,36%, Iveco +1,36%, Ferrari +1,66%, Pirelli +1,44%, Brembo +1,17%. Tenaris perde lo 0,49%.

Cresce il prezzo del gas

Continua a salire il prezzo del gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf, i future sul contratto di novembre salgono in avvio di contrattazioni del 5% a 46,1 euro per megawattora spinti dalle crescenti preoccupazioni sull’offerta. La Chevron ha ricevuto istruzioni dal governo israeliano di chiudere la produzione del giacimento di gas naturale Tamar, sulla costa settentrionale del paese, a causa di problemi di sicurezza dovuti all'intensificarsi del conflitto nella regione.

Inoltre, domenica Finlandia ed Estonia hanno osservato un insolito calo di pressione nel gasdotto offshore Balticconnector che collega i due Paesi a causa di una perdita. Ciò ha comportato l'interruzione del flusso di gas e i lavori di riparazione potrebbero richiedere diversi mesi. Infine stamani l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) ha allertato sul ritorno di possibili tensioni in Europa sul mercato del gas, in particolare in caso di un inverno freddo e di nuove restrizioni al trasporto nei gasdotti. In un report sulle prospettive del mercato del gas per il 2026, l'agenzia sottolinea che "nonostante il graduale riequilibrio dei mercati del gas, rischi e incertezze pesano sulle prospettive per l’inverno 2023-24”.

Ma gli investitori guardano soprattutto alle potenziali mosse delle banche centrali: il vicepresidente della Fed Philip Jefferson ha dichiarato che la banca Usa potrebbe "procedere con cautela" nel decidere se ulteriori aumenti sono giustificati, mentre il presidente della Fed di Dallas Lorie Logan ha indicato che l'aumento dei rendimenti del Tesoro potrebbe distogliere la Fed da ulteriori aumenti dei tassi.

Attesa per la pubblicazione dei verbali della riunione del Fomc della Fed domani e dei dati sull'Ipc statunitense giovedì. Oggi entreranno nel vivo gli incontri annuali del FMI e della Banca Mondiale in Marocco: la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde interverrà nel corso della sessione.

Trend lievemente positivo per i futures sui principali indici azionari Usa: alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,05%, quelli sullo S&P 500 dello 0,09%, e quelli sul Nasdaq dello 0,19%. Come scrive Borse.it, nella sessione di ieri, Wall Street è riuscita a recuperare terreno nel finale, dopo aver reagito inizialmente in modo negativo all’escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, provocata dall’attacco di Hamas a Israele di sabato scorso, 7 ottobre.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo dello 0,59%, o di 197,07 punti, a 33.604,65 punti. Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,63% a 4.335,66 punti, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un progresso dello 0,39%, a 13.484,24. A guidare i rialzi sono stati i titoli del settore energetico, sulla scia del rally dei prezzi del petrolio, e i titoli del settore difesa.

Come riporta Borse.it, Halliburton è stato il titolo energetico che ha riportato il rialzo più forte, pari a +6,8%, seguito da Marathon Oil Corp e ConocoPhillips. Buy, oltre che sulle azioni dei giganti petroliferi, anche sui titoli dei colossi della difesa, con gli investitori che hanno guardato al conflitto israelo-palestinese e alla dichiarazione dello stato di guerra proclamata dal governo di Benjamin Netanyahu.

Borse asiatiche in rialzo

La Borsa di Tokyo ha aperto in rialzo, dopo tre giorni di chiusura, seguendo un rimbalzo delle azioni di Wall Street mentre i trader valutavano le incertezze legate al conflitto tra Hamas e Israele. L'indice di riferimento Nikkei 225 è salito dell'1,12%, o di 346,99 punti, a 31.341,66 nei primi scambi, mentre l'indice più ampio Topix è salito dell'1,08%, o di 24,55 punti, a 2.288,63.

Le azioni di Hong Kong hanno aperto con forti guadagni dopo che la Federal Reserve ha lasciato intendere che potrebbe ritardare ulteriori aumenti dei tassi di interesse quest'anno. L'indice Hang Seng è salito dell'1,19%, ovvero di 209,23 punti, a 17.726,63. L'indice composito di Shanghai ha guadagnato lo 0,24%, o 7,44 punti, a 3.104,37, mentre l'indice composito di Shenzhen sulla seconda borsa cinese è salito dello 0,25%, o 4,75 punti, a 1.913,40.