Borse europee in rialzo. Piazza Affari rimbalza. Spread in lieve calo

Borsa: rimbalza in apertura, Ftse Mib +1,49%. Europee in rialzo

La spinta di Wall Street, sostenuta da giganti come Apple, Amazon e Microsoft, aiuta il rimbalzo delle borse europee, con Piazza Affari in prima fila. A Milano il Ftse Mib, a pochi minuti dall'avvio, sale dell'1,7% a 17.325 punti e cerca di mettersi alle spalle le ultime due sedute, in cui ha perso oltre il 5%. La risalita del Brent e le notizie in arrivo sulla produzione in calo di petrolio americano sostengono i titoli del settore: Eni sale del 3,19%, Saipem del 3,46%. Tonici anche i bancari, con Intesa che guadagna il 2,82% e Ubi in rialzo del 3,13%. In un clima di acquisti generalizzati sono piu' timide le reti, con Snam e Terna appaiate a circa +0,5%; in linea con l'indice l'industria (Fca +1,8% in attesa dei conti). Occhi puntati su Tim (+1,5%) dopo il socio Elliott e' in movimento. Piatta Ferrari dopo il rialzo di ieri in controtendenza.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in lieve calo a 230 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre a 230 punti, in lieve calo rispetto ai 232 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale scende all'1,74%.

Petrolio: prezzo va in rally, Wti supera i 22 dollari al barile

Il Petrolio va avanti sulla via dei rialzi, Wti verso il quinto giorno di aumenti. La speranza che la domanda di greggio e di benzina inizi a riprendersi in alcune zone di Stati Uniti, Europa e Asia, con l'allenatamento delle restrizioni agli spostamenti per la pandemia di coronavirus. I Wti a giugno sale dell'8,2% a 22,06 dollari al barile, Il Brent a luglio cresce del 5,37% a 28,66 dollari al barile.