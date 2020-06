Borse in rialzo sulla scia di WS. A Milano ok gli industriali

Le Borse europee aprono in rialzo, sulla scia di Wall Street e dei mercati asiatici. A Francoforte l'indice Dax guadagna lo 0,92% a 12,289.90 punti, a Parigi l'indice Cac sale dell'1,14% a 4,974.83 punti, a Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,99% a 6,207.22 punti.

Ad alimentare gli acquisti sul listino Usa - nonostante il nuovo aumento dei contagi di Covid e le notizie macro poco confortanti (attesa oggi per l'indice della fiducia del Michigan) - e' stato lo sprint dei bancari, favoriti dalla possibilita' che venga allentata la Volcker Rule introdotta nel 2008 per limitare la speculazione. Sempre nella notte, tuttavia, a valle degli stress test la Fed ha ordinato a 34 tra i piu' grandi gruppi finanziari Usa di non aumentare i dividendi e di sospendere i buy back fino al prossimo 30 settembre per difendere i bilanci nel caso di una severa recessione.

il Ftse Mib, dopo anche le interlocuzioni fra la Bce e la corte costituzionale tedesca, sale dell'1% a 19.427 punti. Gli occhi degli investitori sembrano maggiormente focalizzati sui segnali positivi per l'economia piu' che sulle recrudescenze della pandemia da Coronavirus in diverse aree del mondo.

Tutti in rialzo i 40 titoli che compongono il paniere principale di Borsa Italiana: fra i bancari si distingue Ubi (+2%) che tratta leggermente al di sopra del valore implicito nel concambio dell'ops lanciata da Intesa Sanpaolo (+0,64%) dopo il via libera di Consob all'ops. Bene anche l'industria (in luce Cnh, +2,4%, miglior titolo del Ftse Mib) e l'energia, con Eni che sale dell'1,05% grazie anche al rialzo del brent. Tonica negli assicurativi Generali (+1,28%), consolida i guadagni dopo il balzo di ieri Cattolica (+1%). Denaro sul lusso, piatta Tim.