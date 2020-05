borse europee in rosso con timori su uscita lockdown. spread a 247

Seduta negativo per le Borse europee, che si allineano al calo registrato ieri da Wall Street sulla scia dell'avvertimento del direttore dell'Istituto nazionale statunitense di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca, Anthony Fauci, che ha sottolineato come una riapertura anticipata degli Usa potrebbe favorire lo scoppio di una nuova ondata di contagi che 'non puo' essere controllata' e che potrebbe mettere a repentaglio l'eventuale recupero dell'economia.

A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,89% e l'All Share lo 0,75%. Cali superiori al punto percentuale per Francoforte (-1,55%) e Parigi (-1,38%). Gli investitori valutano la nuova raffica di conti trimestrali mentre attendono il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, in calendario alle 15 italiane. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Exor perde il 4,46% dopo lo stop alla vendita di PartnerRe. Avvio volatile per Poste dopo la trimestrale: il titolo e' partito in rosso ma ora segna +0,44%.

La societa' ha sottolineato che a causa dell'emergenza Covid e' impossibile al momento fare stime realistiche sul 2020. I conti trimestrali premiano Salvatore Ferragamo (+3,15%), mentre sono deboli tutte le banche. Nel resto del listino Mediaset reagisce con un +1,11% alla pubblicazione dei dati di bilancio.

Sul mercato dei cambi, euro in lieve flessione a 1,0847 dollari (1,0869 ieri in chiusura) e 116,24 yen (116,62), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 107,15 (107,28). Stabile il petrolio Wti con consegna giugno (+0,04% a 25,79 dollari al barile), mentre il future luglio cede lo 0,68% a 26,15. Giu' il Brent luglio, che perde l'1,27% a 29,60 dollari.

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il titolo decennale italiano benchmark e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 247 punti base, dai 243 punti base del closing di ieri sera. In leggero rialzo anche il rendimento, all'1,93%, dall'1,94% del riferimento della seduta precedente.