Borse europee in rosso. Londra ko. Spaventa la disoccupazione negli Usa

Seduta negativa la giornata sui mercati finanziari europei, che dopo i future sugli indici che puntavano al ribasso, hanno avviato le contrattazioni in forte calo. Il Ftse Mib arretra del 2,18%, Il Dax del 2,75%, il Cac40 del 2,44%. Fuori dalla zona euro Londra vede cedere il Ftse 100 del 3,51%, mentre gli investitori attendono gli ultimi sviluppi e i dettagli sul pacchetto di stimoli Usa da 2.000 miliardi di dollari. Il Senato ha votato il provvedimento all'unanimita', mentre la Camera lo votera' domani.

In rosso anche le Borse asiatiche (a Tokyo il Nikkei fa -4%), con quelle cinesi penalizzate dal numero dei casi di contagio di ritorno, anche se l'infezione interna e' stata bloccata. La Bce ha deciso di non applicare il limite agli acquisti di titoli di Stato e bond emessi da enti internazionali e sovrannazionali nel suo nuovo programma straordinario da 750 miliardi che al momento durerà fino alla fine dell'anno. Se l'apporto di Governi e banche centrali e' fondamentale in questa fase per ritrovare fiducia, il mercato segue anche con attenzione i dati macro, che misurano l'ampiezza della recessione in arrivo, data ampiamente per scontata.

Il dato sotto i riflettori oggi e' quello dei sussidi settimanali alla disoccupazione della settimana al 21 marzo che, secondo alcune stime, dovrebbero balzare alla cifra record di oltre 1 milione (ma alcuni analisti arrivano a ipotizzare 3 milioni di nuove richieste). Tra gli indicatori da tenere in considerazione, e' crollata la fiducia dei consumatori tedeschi per aprile a 2,7 punti da 8,3, mentre in giornata arrivera' il Bollettino economico della Bce e a Bruxelles prosegue il Consiglio europeo in videoconferenza per discutere, tra l'altro, della questione eurobond e Mes.

Sull'azionario milanese, spicca al rialzo Buzzi Unicem che poco dopo l'avvio viene fermata in asta a +5,6% dopo i conti 2019 in rialzo e la proposta di un dividendo da 0,15 euro. Bene Azimut (+3,8%) dopo che Timone srl ha confermato la volonta' di aumentare la sua quota. In coda al listino le banche dopo che Moody's ha messo sotto revisione i rating: in calo del 2% Unicredit che registra la performance peggiore. Giu' gli energetici, debole St (-3%) mentre le utility viaggiano a due velocita'. Sul fronte dei cambi, l'euro e' in rialzo sul dollaro a a 1,09 (1,0832 ieri in chiusura) ma cede terreno contro lo yen a 120,62 (da 120,83) che torna a salire nella sua tradizionale funzione di bene rifugio.

Il biglietto verde e' in calo anche contro lo yen a 110,5 (da a 111,57). Tornano le vendite sul petrolio, con le preoccupazioni sulla domanda globale che pesano piu' degli interventi di sostegno: il Wti consegna maggio e' scambiato a 23,3 dollari al barile (-3,7%) dopo aver recuperato un 9% circa nelle ultime tre sedute mentre il Brent e' a quota 26,68 dollari (-2,6%).

Sul mercato valutario, in calo il dollaro, con l'euro che torna a 1,09 sul biglietto verde, mentre sul secondario apertura stabile per lo spread Btp-Bund. Il differenziale segna 180 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri.