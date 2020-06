Borse europee positive. A Piazza Affari corre Ferragamo. Spread sotto 180

L'avvio del dibattito europeo sul Recovery Fund, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro fine luglio, e le schiarite sul commercio internazionale sostengono i listini europei a meta' seduta. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,84% e l'All Share dello 0,75%. Guadagni superiori al punto percentuale per Francoforte (+1,06%), Londra (+1,39%) e Parigi (+1,29%), mentre sono positivi anche i future sugli indici Usa. E' riunito da stamattina alle 10 il Consiglio europeo che avviera' il dibattito sul bilancio dell'Unione e sul piano Next Generation Ue, che include il Recovery Fund da 750 miliardi. Il presidente del Parlamento Ue David Sassoli ha invitato i leader ad agire rapidamente e con coraggio perche' 'il tempo e' un lusso che non possiamo permetterci'.

Sul fronte del commercio internazionale, inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la Cina e' pronta ad accelerare gli acquisti di prodotti agricoli americani per rispettare l'accordo di "fase 1" raggiunto con Washington e dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia Covid-19. Proprio l'andamento dei contagi da coronavirus e', d'altra parte, la principale fonte di timori per gli investitori, che monitorano in particolare la situazione in alcuni Stati Usa. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Salvatore Ferragamo (+4,4%), Terna (+2,83%) ed Enel (+2,5%), quest'ultima mentre cominciano a emergere dettagli sull'offerta presentata da Macquarie per il 50% di Open Fiber.

Tra le banche bene Bper (+2,14%), che ieri ha concluso la cartolarizzazione da 1,2 miliardi di sofferenze. Per Ferragamo e Bper si tratta dell'ultima seduta di contrattazione sul Ftse Mib: da lunedi' saranno sostituite da Inwit (+0,16%) e Interpump (-0,91%). Debole Atlantia (-1,3%) alla luce del nuovo scontro col governo sulla concessione autostradale. Balzo del 19,45% per la matricola Gvs. Sul mercato dei cambi, l'euro scende sotto quota 1,12 dollari a 1,1198 (da 1,1220 ieri in chiusura). La moneta unica scende anche a 119,70 yen (120,00), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 106,88 (106,95). In rialzo, infine, il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti sale del 2,63% a 39,86 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent guadagna il 2,1% a 42,38 dollari.