Borse europee positive dopo le nomine del Consiglio Ue, soffre solo Parigi

Borse europee miste, fari accesi sui dati dell'inflazione Usa

Le principali Borse europee aprono l'ultima seduta della settimana in rialzo, dopo le nomine del Consiglio Ue che hanno visto la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza e l'arrivo di Antonio Costa e Kaja Kallas rispettivamente come nuovo presidente del Consiglio Europeo e l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione. Grande attesa, poi, per i dati dell'inflazione Usa misurata dall'indice Pce core.

Nei primi minuti di scambi Piazza Affari segna +0,42% a 33.327 punti, Francoforte avvia gli scambi a +0,49%, Parigi registra +0,04% e Londra avanza dello 0,58%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 termina invece le contrattazioni in rialzo dello 0,64% a 39.557 punti.

Positivi finanziari (Unicredit +0,75%, Intesa +0,66%, Generali +0,56%, Mps +0,92%) ed energetici con Enel ed Eni rispettivamente a +0,12 e +0,87 per cento. Tim sale dello 0,71%. Tra gli industriali, infine, Stellantis lima lo 0,14% mentre Leonardo cresce dello 0,79%.

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi corre in lieve rialzo a 160 punti contro i 157,8 punto della chiusura di ieri. Il rendimento si attesta al 4,013% dal 4,024% dell’ultimo closing. L'euro apre in lieve calo poco sotto quota 1,07 dollari. La moneta unica passa di mano a 1,0690 dollari (-0,09%) e a 172,12 yen (+0,03%). Cambio dollaro/yen a 160,96 (+0,15%).