Borse europee tentano il rimbalzo. L'oro torna a stalire

Borsa: prova rimbalzo in apertura, Ftse Mib +0,63%

Piazza Affari prova a ripartire in apertura di giornata: il Ftse Mib, dopo le ultime sedute difficili, a pochi minuti dall'avvio segna un +1% a 19.418 punti. Sul paniere principale e' in luce Leonardo che, dopo i conti del semestre presentati ieri sera, scatta del 4,5%; forti acquisti anche su Ubi Banca (+6,84%) a valle del successo dell'opas lanciato da Intesa Sanpaolo, che portera' al delisting della ex popolare. Nell'energia, toniche le reti, ben comprate anche le utilities. Piu' cauta l'industria, con Fca che sale dello 0,45% in attesa della semestrale.

Borse europee: positive in partenza, Dax +0,3%

Le Borse europee partono cautamente positive. I buoni dati delle aziende tech Usa pesano piu' dell'impatto negativo del coronavirus sull'economia. Londra guadagna lo 0,03% a 5.992 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,3% a 19.400 punti. Francoforte avanza dello 0,3% a 12.389 punti e Parigi dello 0,2% a 4.862 punti. Il mercato continua a guardare con apprensione ai nuovi contagi di coronavirus e al loro riflesso sull'economia reale. Ieri il Pil Usa ha segnato una contrazione del 2,9% nel II trimestre, il peggior dato dal 1947. E male sono andati anche i numeri dell'occupazione con i sussidi di disoccupazione in crescita per la seconda settimana consecutiva. A favorire un po' ottimismo sono pero' i dati di bilancio delle big tech a stelle e strisce con Apple, Amazon e Faceboook tutte sopra le attese degli analisti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre stabile a 151 punti

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale viaggia a 151 punti, sugli stessi livelli della chiusura di ieri. Il rendimento dei titoli italiani e' allo 0,97%.

Borsa Tokyo: chiude a picco, Nikkei -2,82%

La Borsa di Tokyo chiude a picco. L'indice Nikkei arretra del 2,82% a 21.710 punti. Pesano lo yen forte e l'impatto del coronavirus nella capitale nipponica. Il Governatore di Tokyo fa sapere che potrebbe richiedere lo stato di emergenza se la situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente, dopo che i nuovi casi giornalieri sono saliti a 463 unita', il top in un giorno. Sul listino di Tokyo si fa sentire anche il crollo del Pil Usa, che nel secondo trimestre e' affondato del 32,9%, il massimo da 1947.

Oro: prezzo torna a salire a 1.968 dollari l'oncia

Il prezzo dell'Oro torna a salire per l'impatto devastante della pandemia. Lo spot gold avanza dello 0,5% a 1.968 dollari l'oncia, non lontano dal livello record di 1,981 dollari. Il Pil Usa segna -32,9% nel II trimestre, il peggior dato dal 1947. Contrazioni record dell'economia si sono registrate anche in Germania (- 10,1%), Belgio (-12,2%), Austria (- 10,7%) e Messico (- 17%). Intanto, a 6 mesi da quando l'Oms ha dichiarato lo stato d'emergenza, i casi di coronavirus nel mondo superano i 17 milioni di unita' e i morti sono quasi 670 mila. I casi giornalieri globali si stanno avvicinando ai 300.000, e ci sono volute solo 100 ore per registrare un milione di nuovi casi.