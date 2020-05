Borse europee positive sulla scia di Wall Street. Spread a 232

Le Borse aprono in rialzo, dopo la buona chiusura di Wall Street, che termina positiva sulla scia delle riaperture e della discussione sui nuovi stimoli negli Usa. C'e' attesa per l'uscita dei dati sul Pil della Germania nel primo trimestre. Londra avanza dell'1,55% a 5.828 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,01% a 17.065 punti. Francoforte cresce dell'1,1% a 10.485 punti e Parigi dell'1,31% a 4.328 punti. Sul secondario, lo spread tra il Btp decennale e il Bund tedesco apre stabile a 232 punti, dopo aver chiuso ieri a 233 punti. Il rendimento cala all'1,792%.

Dopo la chiusura positiva di Wall Street grazie al rally delle banche e le Borse dell'area Asia Pacifico in leggero rialzo, i mercati provano cosi' a fare i conti con un quadro di luci e ombre sulla ripresa economica post-lockdown in Cina, dove la produzione industriale ha mostrato segni di miglioramento ad aprile, mentre i dati sulle vendite al dettaglio sono stati deludenti.

A rendere pero' nervosi i listini c'e' il deterioramento delle relazioni con Washington, con il presidente Donald Trump, gia' alle prese con il boom della disoccupazione in Usa, che ha dichiarato di non voler parlare con il suo omologo cinese Xi Jinping. Nell'attesa, oggi nel Vecchio Continente proseguono le trimestrali e c'e' attesa per un'infornata di dati macro, tra cui i dati sul Pil nel I trimestre di Germania, Olanda ed Eurozona, mentre in Italia l'Istat diffonde i dati su fatturato e ordinativi dell'industria a marzo e prezzi al consumo in aprile.