Borse europee proseguono in rialzo. Spread su dopo la Consulta tedesca

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul quantitative easing della Bce lo spread tra Btp e Bund tedesco si infiamma e sale a 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,92% sul mercato secondario. Un rialzo di 20 punti base visto che sul secondario il differenziale aveva aperto a 230 punti, in lieve calo rispetto ai 232 punti della chiusura di ieri.

Sull’azionario, indici in rialzo in Europa al giro di boa della seduta anche se l'entusiasmo iniziale e' stato in parte raffreddato dalla decisione della Corte costituzionale tedesca sul Qe della Bce, decisione che ha pesato soprattutto sull'euro. L'equity e' comunque sostenuto dal forte rimbalzo del greggio e dall'ottimismo sulla riapertura in corso in molti Paesi, elementi che giocano a favore anche dei future sugli indici Usa, tutti in rialzo.

Francoforte sale al momento dell'1,22%, Londra dell'1,2% e Parigi dell'1,4% mentre Milano avanza dello 0,9%. La Corte tedesca ha definito legittimo il programma di acquisto titoli da parte della Bce, ma ha dato tre mesi di tempo per dimostrare che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal programma non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica fiscale ed economica.

Dopo la decisione, si è indebolito l'euro che è sceso a 1,083 sul dollaro (era poco sotto 1,09 stamattina e sopra tale livello ieri) e a 115,7 contro yen (da 116,26). In risalita verso i 250 punti lo spread, che viaggiava intorno ai 230 punti base in mattinata. Intanto, occhi puntati sulle trimestrali e sul rialzo del prezzo del petrolio, grazie alle prospettive di ripresa della domanda con la fine del lockdown.

Il Wti giugno sale del 9,7% a 22,37 dollari mentre il Brent luglio avanza del 7,5% a 29,24 dollari. Acquisti su Total (+6%) a Parigi dopo la conferma del dividendo nonostante il crollo dell'utile mentre a Milano corrono Tenaris (+3,6%), Eni (+3,4%) e Saipem (+2,45%). Scatto di Prysmian (+5,6%) che si è aggiudicata un progetto in Germania da circa 500 milioni di euro.

Rallenta Fca ma resta in positivo (+0,26%) dopo le prime indicazioni della trimestrale, con una perdita netta di 1,7 mld e nessuna visibilita' su guidance 2020. Va peggio Ferrari (-2,6%) che ieri ha tagliato le stime per l'anno in corso. Tra le banche, sale del 3% Intesa Sanpaolo che ha ridotto il target di utile 2020 ma ha confermato le indicazioni del piano sul payout. In calo Mediobanca, che cede l’1,27%.