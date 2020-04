Borse europee, torna la debolezza. A Milano corre Atlantia, ko Ferrari

Torna la debolezza sulle Borse all'avvicinarsi della pausa del weekend, ma stavolta con ribassi moderati rispetto ai crolli che nelle ultime settimane si sono innescati a ogni ondata di panico da pandemia di corinavurus. A Milano l'indice Ftse-Mib segna un meno 1,48% nel primo pomeriggio, con i cali più fori su Ferrari (-4,88%), Azimut (-4,29%) e Eni (-4,05%).

All'opposto i maggiori guadagni toccano Atlantia (+7,47% con ipotesi di stampa di accordi sul tema delle concessioni autostradali), Leonardo (5,82%) e Nexi (+1,84%). I dati sull'attività nelle imprese nell'area euro hanno confermato un crollo particolarmente drammatico nei servizi a marzo. Francoforte segna meno 0,45%, Parigi meno 1,03%, Londra meno 1,39%. Di nuovo pressioni intanto sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp a 10 anni che aumentano lievemente all1,545%.

Nel frattempo oltre Atlantico a due ore da inizio seduta i contratti futures sui maggiori indici fanno presagire ribassi analoghi: sul Dow Jones meno 1,02%, i future sullo S&P 500 meno 0,93% e quelli sul Nasdaq segnano meno 0,88%. Gli operatori attendono nuovi sviluppi negativi dai dati sul mercato del lavoro. Intanto il dollaro è in netta ripresa e l'euro è riscivolato in prossimità dei minimi da circa 3 anni, a 1,0790 dollari nel primo pomeriggio.

Da settimane le vendite sull'azionario tendono ad accompagnarsi da riposizionamenti suo dollaro, considerato uno degli asset più scuri in questa fase. Resta invece in rally il petrolio, con la prospettiva di una fine della guerra autolesiositica di ribassi sui prezzi tra Arabia Saudita e Russia. Riad ha chiesto di convocare un vertice urgente dell'Opec Plus, la versione allargata agli esportatori non aderenti. Il barile di Brent guadagna un altro 9% a 32,63 dolari, il Wti sale del 4,50% a 26,46 dollari.