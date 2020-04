Borse giù dopo il crollo del petrolio.Male Eni e Tenaris. Spread stabile a 243

Il crollo storico del petrolio di ieri pesa sull'azionario, con le Borse in Europa che viaggiano in deciso ribasso, in linea con l'andamento delle Borse asiatiche, tutte in rosso. Londra arretra dell'1,49% a 5.728 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde l'1,43% a 16.855 punti. Francoforte cede l'1,64% a 10.514 punti e Parigi l'1,43% a 4.417 punti.

A Piazza Affari tra i titoli a maggiore capitalizzazione, perde terreno il comparto oil con Eni giu' del 2,6%, Saipem del 2,03% e Tenaris dell'1,56%. Il "crash" del greggio, d'altra parte, rischia di riflettersi direttamente sul settore, intaccando gli utili delle imprese e portando a un incremento dei fallimenti, in particolare nel settore dello shale oil Usa. Giu' anche Leonardo (-3,07%), mentre guadagnano terreno Salvatore Ferragamo (+1,24), Campari (+1,01) e Diasorin (+0,85%).

Non basta quindi il rimbalzo del Wti scadenza maggio, che dopo essere sceso ieri a trattare in territorio negativo, nella notte in Asia ha recuperato terreno. Il Wti passa di mano a 1,58 dollari al barile dopo aver chiuso a -37,63 a New York ed essere diventato per la prima volta nella storia negativo, il che significa che chi vende e' chiamato a pagare chi acquista il contratto purche' si prenda i barili di petrolio comprati.

I contratti per maggio sono comunque in scadenza oggi, il Wti giugno sono in rialzo ma trattano sotto i 22 dollari al barile. Sul mercato pesano le preoccupazioni per la recessione in arrivo e il conseguente crollo della domanda di greggio, ma il sentiment e' peggiorato anche dalle incertezze sulla fine del lockdown. L'Oms ha avvertito del pericolo per una riapertura troppo anciticipata.

Un altro elemento di incertezza arriva dalle indiscrezioni sulle condizioni di salute del leader Nord coreano Kim Jong Un che sarebbe stato sottoposto a un intervento cardiovascolare la scorsa settimana. Sul mercato valutario, euro in calo sul dollaro a 1,0839.

Sul mercato secondario lo spread Btp-Bund apre stabile a 242 punti. Il rendimento del titolo decennale si attesta all'1,97%.