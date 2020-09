Borse, i listini europei rimbalzano. Occhi sul vaccino e sulla Bce

Le borse europee provano per un giorno a scrollarsi di dosso le tensioni che arrivano da Wall Street - oggi chiusa per il Labor Day - e dall'estero e rimbalzano dopo due sedute difficili. Nonostante le nuove tensioni commerciali fra Usa e Cina, e nonostante anche dei dati sulla produzione industriale tedesca in rallentamento, i principali mercati del Vecchio Continente sono tonici a fine mattinata. Nonostante le difficolta' che continuano a caratterizzare le discussioni relative alla Brexit, la piazza migliore e' quella di Londra, dove il Ftse 100 guadagna l'1,38% a 5.879 punti. Il Dax di Francoforte, nonostante la produzione industriale tedesca sia aumentata dell'1,2% mese su mese rispetto a un incremento atteso del 4,7%, sale dell'1,27% a 13.005 punti.

Avanzano appaiate Parigi (Cac 40 +1,08% a 5.018 punti) e Piazza Affari (Ftse Mib +1,09% a 19.603 punti), sostenute rispettivamente dal piano da 100 miliardi del governo e dalle previsioni del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che per l'Italia prevede un calo del pil "inferiore a quanto stimato da molti previsori e non e' a due cifre".

Gli investitori guardano con attenzione e fiducia alle notizie su un progresso nella corsa al vaccino contro il Covid dopo gli ultimi annunci di societa' farmaceutiche e Paesi. A sostenere il gli acquisti anche le rilevazioni di Sentix, secondo cui il morale degli investitori nella zona euro e' migliorato per il quinto mese consecutivo a settembre, raggiungendo il livello piu' alto da febbraio. Gli occhi dei mercati, in attesa della ripartenza di domani di Wall Street e delle indicazioni che arriveranno dal mercato americano dopo due sedute decisamente pesanti, sono puntati sulla riunione di fine estate della Bce, che tornera' a riunirsi giovedi' dopo due mesi di pausa.

Le attese non sono per nuove mosse di Francoforte per questa settimana, ma per un ampliamento del programma Pepp (il programma di acquisto per l'emergenza pandemia dell'Eurotower) a dicembre. Dopo la fine della revisione delle politiche della Fed, al termine della quale a Jackson Hole il presidente Jerome Powell ha di fatto annunciato che la banca centrale non guardera' piu' al 2% di inflazione come a un tetto ma come a una media, l'attesa del mercato e' che anche dalla Bce possa, in futuro, venire un annuncio simile, soprattutto a fronte di un'inflazione dell'area euro negativa ad agosto.