La Borsa dimezza il rialzo. C'è il rimbalzo in tutta Europa. Spread a 270

Le Borse europee rimbalzano dopo il crollo più pesante della proria storia:. Una seduta in cui Wall Street dall'altra parte dell'Oceano ha registrato la peggiore seduta dal Black Monday del 1987 e Piazza Affari ha lasciato sul terreno il 16,9% e lo Stoxx600 Europe l'11,5% a seguito della delusione dei mercati per le indicazioni arrivate dalla presidente della Bce Christine Lagarde, nonostante gli interventi di Francoforte con il potenziamento del QE e gli stimoli attraverso i finanziamenti T-Ltro.

Gli investitori si aspettano interventi di carattere fiscale e l'attenzione oggi sarà posta sulla riunione della Commissione europea in vista dell'Eurogruppo di lunedi'. Piazza Affari dimezza il rialzo delle primissime fasi ma si muove ancora in netto rialzo. A un'ora circa dall'inizio delle contrattazioni, il Ftse Mib sale del 2,90% a quota 15.324 punti; All Share +2,90%. Tra gli energetici Enel ed Eni salgono rispettivamente del 3,85 e del 2,08 per cento; Telecom Italia +2,80%, nel lusso Ferragamo +3,16%, Moncler +2,77%. Juventus Fc +4,70%. Per quanto riguarda gli industriali, Pirelli piazza un +5,61%, Fca +4,12%, Ferrari +4,01%. Sospesa Amplifon con un 'teorico' +12,19%. Tra i finanziari, infine, Intesa Sanpaolo +3,57%, Banco Bpm +4,76%, Unicredit +2,14%, Ubi Banca +5,14%, mentre Generali nel giorno della diffusione dei conti sale del 2,03%.

Questa mattina la Consob ha vietato per oggi le vendite allo scoperto su 85 titoli quotati a Milano. Sale di quasi il 7% Generali dopo i conti 2019. Francoforte guadagna il 2,5%, Parigi il 3%, Madrid il 4,5%, Londra il 5%.

Tesnione sui titoli di Stato dell'Italia che estano bersagliati da vendite e forti pressioni. Negli scambi mattutini i rendimenti dei Btp a 10 anni, che si muovono nella direzione opposta al prezzo, risalgono sopra la soglia psicologica del 2 per cento, al 2,06%, 47 punti in base oltre il livello cui erano saliti già ieri e massimo dal giugno del 2019. Il differenziale Btp-Bund balza ulteriormente a 269 punti base. Il quadro resta molto volatile e i nervi degli operatori sono a fior di pelle dopo che ieri la presidente della Bce si è lasciata sfuggire frasi molto incaute sul segmento: "non siamo qui per chiudere gli spread", ha detto in conferenza stampa. Successivamente in una intervista ha corretto il tiro e fatto marcia indietro.

Ieri Wall Street a sua volta ha registrato la peggiore performance dal 1987 con il -10% del Dow Jones e il -9,5% di S&P500 e Nasdaq. La Fed è inoltre intervenuta con una iniezione di liquidita' per evitare situazioni critiche sui Treasury e sull'interbancario. Il petrolio rimbalza di oltre il 4% portando il Brent maggio a 34,8 dollari al barile e il Wti aprile a 33 dollari al barile. Euro/dollaro sotto 1,12 (soglia toccata all'alba): scambia a 1,1194 da 1,11 di ieri sera.

Wall Street ha chiuso nuovamente in forte ribasso, con i tre indici principali che hanno perso quasi il 10%, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, e la Federal Reserve non sono riusciti a rasserenare i mercati. Il Djia ha messo a segno la peggior seduta in termini di punti dal lunedi' nero del 1987. Mentre sia l'S&P 500 che il Nasdaq, cedendo oltre il 9%, hanno raggiunto l'indice delle 30 blue chip nel mercato orso o ribassista (perdono oltre il 20% dai massimi delle ultime 52 settimane).

I mercati avevano temporaneamente recuperato terreno dopo che la Fed ha detto che inietterà 1.500 miliardi di dollari nei mercati monetari per contrastare il sell-off. Inoltre, la banca centrale Usa acquistera' 60 miliardi di dollari di titoli di Stato statunitensi al mese. Gli acquisti non riguarderanno soltanto i T-bond a breve termine, ma includeranno anche quelli a piu' lunga scadenza.

In precedenza, la Bce aveva aumentato il Qe di 120 miliardi di euro entro fine anno (le aspettative erano per 20-40 miliardi al mese), aveva abbassato di 25 punti base i tassi su Tltro esistenti e introdotto nuove aste Tltro. Ma gli investitori si aspettano mosse piu' aggressive. In particolare dal governo federale Usa e da Trump che ha nuovamente evitato di fornire indicazioni precise su cosa intende fare per attutire l'impatto del virus su aziende e popolazione.

Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione a febbraio negli Stati Uniti sono diminuiti oltre le attese (-0,6% contra attese per un -0,1%). Mentre le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono diminuite di 4.000 unita' a 211.000 unita' contro attese per 219.000 unita'. Il petrolio Wti ad aprile ha perso 1,48 dollari, o circa il 4,5%, per chiudere a 31,50 dollari al barile. A pesare sono i timori per la domanda dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha bloccato i voli tra gli Stati Uniti e l'Europa per 30 giorni. Pesano anche le tensioni tra Arabia Saudita e Russia. Il Djia ha lasciato sul terreno 2.352,60 punti, il 9,99%, a quota 21.200,62. L'S&P 500 ha perso 260,74 punti, il 9,51%, a quota 2.480,64. Mentre il Nasdaq e' arretrato di 750,25 punti, il 9,43%, a quota 7.201,80.