Borse, il coronavirus deprime ancora i listini. Male Juventus

Le Borse europee restano in rosso, mentre il coronavirus non e' più un'emergenza prioritariamente cinese: per la prima volta i dati di contagio fuori dalla Cina hanno superato quelli all'interno. Particolarmente rilevante il primo caso americano, un californiano il cui contagio e' di origine sconosciuta. Londra arretra dell'1,63%. Francoforte perde l'1,47% e Parigi l'1,27%.

Riduce il calo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib (-1,7%) che si riporta sopra la soglia dei 23mila punti. Pesa la Juventus (-3,9%), penalizzata dalle ordinanze che vietano tutte le manifestazioni pubbliche per fermare l'avanzata del coronavirus. Giu' anche Stm (-3,67%) insieme agli altri titoli del comparto in Europa, mentre il rialzo dello spread sopra quota 154 punti frena Azimut (-3,23%), Poste (-2,8%), Unicredit (-2,84%) e Intesa (-2,3%).

Sotto pressione Exor (-3,2%) e Prysmian (-2,83%), mentre il calo del greggio penalizza Eni (-1,7%) e Saipem (-2,92%), oggetto anche di prese di beneficio dopo la corsa della vigilia a seguito dei conti. Pesa Atlantia (-3,2%), nonostante la smentita di F2i alle ipotesi di trasferimento della maggioranza di Aspi al Fondo, che cederebbe in cambio quote di aeroporti e reti del gas.

Nessun rialzo in un paniere scosso dalle notizie sull'avanzata del coronavirus nel Paese, anche se contengono il calo Buzzi (-0,15%), Recordati (-0,7%), Italgas (-0,93%), Terna (-0,91%) e Moncler (-1%), girata in negativo.