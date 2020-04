Borse in rialzo. Attesa per l'Eurogrppo. A Milano corre la "galassia" Exor

Le Borse europee aprono in rialzo, in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Opec+. Londra avanza del 2,75% a a 5.768 punti, anche per le buone notizie sul premier Borsis Jonnson, che reagisce positivamente alle cure. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,75% a 17.701 punti. Francoforte sale dell'1,61% a 10.490 punti e Parigi dell'1,47% a 4.509 punti. A Bruxelles Eurogruppo in stallo su Mes e coronabond. Oggi nuovo incontro tra i 19. Ma tra Italia e Olanda e' ancora scontro aperto. Intanto Donald Trump di dice fiducioso sul vertice Opec+, "progressi tra Mosca e Riad". E il prezzo del greggio risale. A Piazza Affari, Fca e Exor guidano i rialzi.

Spread Btp-Bund in lieve calo sul mercato secondario. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi segna quota 200 punti base con un rendimento dell'1,7%.

In Asia, le Borse chiudono in rialzo in attesa della riunione dell'Opec+ e dei dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sullo sfondo restano sempre i timori degli investitori per la crisi innescata dal coronavirus. Il governatore della Banca centrale del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha annunciato che l'istituto continera' nella sua politica monetaria accomodante.

Tokyo (-0,04%) archivia le contrattazioni piatta. Sul mercato dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 108,80. In rialzo la Cina con Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+1%) e Hong Kong (+0,7%). Vola Mumbai (+3,3%), bene Seul (+1,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i verbali della Bce.

Dal Regno Unito attesi i dati sul Pil, produzione manifatturiera e bilancia commerciale; dall'Italia la produzione industriale; dall'Italia la produzione industriale e dalla Germania la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione settimanali, i prezzi alla produzione e le scorte all'ingrosso.