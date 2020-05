Borse in rialzo. Investitori con gli occhi su Hong Kong. Spread a 214

Le Borse europee viaggiano in rialzo, grazie all'estendersi delle riaperture e nonostante l'incremento delle tensioni tra Usa e Cina su Hong Kong. Oggi Wall Street e' chiusa per il Memorial Day e Londra per il bank holiday primaverile. A Milano l'indice Ftse segna +0,77% a 17.431 punti. Francoforte avanza dell'1,17% punti a 11.182 punti e Parigi dello 0,79% a 4.477 punti. La Germania e' entrata ufficialmente in recessione nel primo trimestre.

Listini chiusi sia a Londra sia a Wall Street, rispettivamente per il Bank Holiday e per il Memorial Day. Se sui mercati internazionali restano preoccupazioni legate alla situazione di Hong Kong, che ha visto un ulteriore aumento della tensione tra Usa e Cina dopo le manifestazioni di piazza del week end, a portare un po' di ottimismo ha contribuito il Giappone, dove il Governo e' pronto a togliere definitivamente lo stato di emergenza per il Covid e soprattutto a raddoppiare a circa 2mila miliardi di euro il programma di sostegno all'economia post pandemia.

Il Nikkei infatti ha chiuso in rialzo dell'1,7% in un' Asia mista sul fronte delle Borse. In lieve rialzo il Brent. A Piazza Affari, il tema del giorno si annuncia indubbiamente Atlantia dopo lo scontro col Governo di venerdi': la holding dei Benetton ha bloccato gli investimenti della controllata Autostrade per l'Italia dopo un incontro al Tesoro in cui, sul tema della garanzia Sace a un prestito per Aspi, e' riesploso il conflitto con l'esecutivo.

Sul mercato secondario, seduta poco mossa per lo spread Btp-Bund. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco ha avviato gli scambi sul mercato secondario Mts a 214 punti base, un punto in piu' rispetto alla vigilia. Il rendimento è all'1,64% dall'1,65% dell'ultimo closing.