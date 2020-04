Borse in rosso dopo il Consiglio Ue.Imprese,sentiment catastrofico in Germania

Dopo un'apertura in rosso, le Borse europee proseguono la seduta in territorio negativo anche se limano le perdite. Sembra che gli investitori avessero riposto troppe speranze nel Consiglio Ue, che ha invece registrato ancora distanze tra i governi sulle misure da prendere per affrontare l'emergenza economica.

Pesano anche i timori per il coronavirus, dopo la notizia che non avrebbero dato risultati sperati i primi test di un farmaco in Usa e l'indice Ifo, la fiducia delle imprese in Germania, che ad aprile e' sceso a 74,3 punti dagli 86,1 di marzo. Il dato e' al di sotto delle attese o degli economisti, che si aspettavano un Ifo a 80 punti. Francoforte perde lo 0,79%, Parigi lo 0,59%. Londra arretra dello 0,74% mentre Milano cede lo 0,23% in attesa del giudizio sul rating italiano di S&P atteso per stasera.

Il sentiment nelle aziende tedesche e' "catastrofico", dice il presidente del'istituto tedesco Ifo, Clemens Fuest, per commentare l'indice Ifo Business Climate crollato a 74,3 punti ad aprile. "E' il valore piu' basso mai registrato e mai prima d'ora l'indice e' sceso cosi' drasticamente" sottolinea aggiungendo che "cio' e' dovuto principalmente al massiccio deterioramento della situazione attuale. Le aziende non sono mai state cosi' pessimiste sui prossimi mesi. La crisi del coronavirus sta colpendo l'economia tedesca con piena furia". Nel dettaglio, illustra Fuest, nel settore manifatturiero, l'indice del clima aziendale e' sceso al suo valore piu' basso dal marzo 2009. L'attuale situazione aziendale delle societa' industriali e' peggiorata notevolmente. Le aspettative sono contrassegnate da un pessimismo estremo. L'indicatore delle aspettative e' sceso a un minimo storico.

La domanda di prodotti industriali e' crollata. Nel settore dei servizi, l'indicatore del clima aziendale e' sceso a un livello record. I fornitori di servizi non hanno mai registrato una valutazione cosi' scarsa della loro situazione attuale. Anche il pessimismo delle loro aspettative e' senza precedenti. Nel commercio, il Business Climate Index ha continuato a rallentare. Le valutazioni della situazione attuale non sono mai peggiorate cosi' rapidamente. Le aspettative sono arrivate persino al di sotto del minimo storico di marzo. Nella costruzione, l'indice non e' mai affondato cosi' bruscamente. Lo stesso vale per l'indicatore della situazione attuale che per le aspettative. Tuttavia, la maggior parte delle societa' di costruzioni e' ancora soddisfatta della situazione attuale.

Sul mercaro delle commodity, infine, il prezzo del petrolio e' in leggero rialzo , dopo il +21% registrato ieri a New York. A sostenere le quotazioni, nell'ultima giornata di una settimana che ha visto il prezzo del future in scadenza scendere anche in negativo, sono alcune indicazioni di un possibile taglio alla produzione e le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il contratto consegna Giugno sul Wti sale del 2% a 16,84 dollari al barile, quando il contratto di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord guadagna l'1,31% a 21,63 dollari al barile. I prezzi sono positivi ma hanno rallentato rispetto agli scambi nella notte in Asia, quando il Wti era sopra i 17 dollari e il Brent sopra i 22 dollari al barile.

Negli ultimi giorni, il prezzo del greggio e' stato pesantemente influenzato dal calo dell'attivita' economica a livello globale, provocato dalle misure di isolamento per limitare la diffusione del Covid-19. Inoltre, risultano saturi anche i siti di stoccaggio. I Paesi produttori a inizio mese hanno trovato un accordo per ridurre la produzione a partire da maggio ma c'e' chi avrebbe gia' iniziato ad applicare i tagli da subito.