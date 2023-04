Borse, l'inflazione Usa non scuote l'Ue. A Milano corre il lusso dopo Lvmh

Borsa, a Piazza Affari guadagna anche Stellantis. Tim poco mossa

All’indomani dell’indicazione delle nuove nomine la Borsa di Milano apre poco mossa, nonostante un avvio con un cauto rialzo: il Ftse Mib segna un -0,15% e 27.585 punti. In particolare, Eni ed Enel fanno rispettivamente +0,64 e -3,25 per cento. Leonardo invece sale dello 0,44%. Tra gli altri industriali, Stellantis guadagna lo 0,65% nel giorno dell’assemblea. Tim poco mossa in attesa delle nuove offerte per la rete. Per quanto riguarda i finanziari, infine, Unicredit a +0,22%, Intesa +0,31% e Generali +0,29%.

Apertura poco mossa anche per lo spread tra Btp e Bund a 183,2 punti, sui livelli di ieri. Il rendimento del decennale scende 4,187%. L'euro ha aperto in lieve rialzo sul dollaro sopra quota 1,09. La moneta unica passa di mano a 1,0998 dollari (+0,09%). L'euro guadagna leggermente terreno anche nei confronti della divisa giapponese a 146,33 yen (+0,04%). Poco mosso il rapporto dollaro/yen a 133,06 (-0,04%). ù

Per quanto riguarda le Borse europee dopo lo spettro di una lieve recessione negli Usa prospettata dai verbali della Fed di ieri sera la situazione è anche qui poco mossa: a Francoforte il Dax segna -0,02% a 15.700,25 punti, a Londra l'Ftse 100 cala dello 0,15% a 7.813,20 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,73% a 7.451,16 punti e a Madrid l'Ibex-35 sale dello 0,16% a 9.292,47 punti.